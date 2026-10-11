Sân bay Riyadh bị tấn công gây thương vong lớn, phải tạm dừng hoạt động

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út khuya 10.10 (giờ Việt Nam) cho biết sân bay King Khalid ở Riyadh đã tạm dừng hoạt động sau khi nơi này trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công.

Reuters sáng 11.10 dẫn lời giới chức Ả Rập Xê Út thông báo vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út, 2 người Bangladesh và mỗi quốc gia Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan và Ai Cập có một công dân. Theo số liệu mới nhất, có 309 người bị thương.

Các nguồn tin nắm rõ sự việc cho biết bệnh viện đã tiếp nhận lượng lớn người bị thương được đưa đến bằng xe cứu thương và trực thăng, một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công diễn ra bất ngờ mà không có cảnh báo nào được hệ thống cảnh báo mối đe dọa của Ả Rập Xê Út đưa ra.

Một cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 19.9 Ảnh: Reuters

Phía Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đứng sau vụ tấn công, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong xung đột.

Ông Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, ngày 11.10 tuyên bố sẽ đáp trả, theo Al Jazeera.

Nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Ả Rập Xê Út như Anh, Canada, Đức, Tây Ban Nha đã cảnh báo công dân tránh xa sân bay quốc tế Riyadh.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết họ đã nắm được thông tin về các vụ tấn công tại sân bay và khuyến cáo công dân tránh xa sân bay cũng như các khu vực lân cận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng.



Đại sứ quán Anh tại Riyadh thì gửi thông báo khuyến nghị công dân Anh tránh đến sân bay sau khi xảy ra một "sự cố nghiêm trọng" tại đây, theo CNN.

Ông Trump phát biểu đáng chú ý về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.10 chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và yêu cầu nhà lãnh đạo Kyiv ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Tốt hơn hết là ông ta phải dừng lại ngay", ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, chỉ một ngày sau khi tuyên bố đã đạt được thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. "Tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được thỏa thuận, bởi lẽ ông ấy lẽ ra đã có thể thực hiện nhiều thỏa thuận mà vì lý do nào đó, ông ấy lại không bao giờ làm", ông Trump nói khi nhắc đến ông Zelensky.

Ngay sau đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã tái khẳng định ủng hộ hoàn toàn đối với ông Zelensky trong một cuộc điện đàm. Một tuyên bố từ văn phòng chính phủ Anh cho biết ông Burnham cũng khẳng định Anh sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cũng lên tiếng ủng hộ tổng thống của mình. "Ông ấy nhận được sự ủng hộ của người dân Ukraine, và họ có quyền đưa ra quyết định", ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 9 ở New York Ảnh: Reuters

Nữ tử tù bị tiêm thuốc độc không chết đã trở lại nhà tù

Các luật sư của bà Christa Pike cho biết bà đã được đưa trở lại nhà tù sau khi sống sót qua nỗ lực thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc của bang Tennessee (Mỹ), theo AP.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, các luật sư cho biết bà Pike (50 tuổi) đã xuất viện và trở lại Trung tâm Phục hồi chức năng Debra K. Johnson, nhà tù dành cho nữ giới nơi bà đã bị giam giữ suốt 30 năm qua.

"Bà ấy rất biết ơn lực lượng phản ứng nhanh và đội ngũ y tế vì sự chăm sóc tận tình trong những hoàn cảnh đặc biệt này. Bà ấy vẫn đang tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà tù, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của bà", tuyên bố nêu rõ.

Trung tâm thông tin về án tử hình cho biết bà Pike là người đầu tiên sống sót sau khi bị tiêm thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình.

Hổ vồ chết một người đàn ông trong công viên ở Anh

AFP sáng 11.10 đưa tin cảnh sát South Yorkshire ở miền bắc nước Anh cho biết một người đàn ông đã tử vong sau khi bị hổ tấn công ngày 10.10, ngay sau khi ông bước vào khu vực nuôi nhốt tại công viên động vật hoang dã gần thành phố Doncaster.

"Con hổ sau đó đã tấn công người đàn ông này, gây ra thương tích nghiêm trọng. Các đơn vị cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, nhưng thật đáng tiếc, bất chấp mọi nỗ lực của nhân viên y tế, người đàn ông này đã được xác nhận tử vong tại chỗ", thông báo cho biết thêm.