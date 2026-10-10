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    Vương tử Harry trầm cảm khi rời hoàng gia

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Vương tử Harry cho biết ông từng rơi vào trầm cảm năm 2019 giữa lúc mâu thuẫn hoàng gia leo thang, đồng thời chia sẻ những tổn thương tinh thần kéo dài sau khi mẹ ông, Vương phi Diana qua đời.

    Trong video podcast của nền tảng Masterclass có tên “Định nghĩa lại nỗi đau: Xây dựng khả năng phục hồi sau mất mát”, Vương tử Harry, con trai út của Vua Charles III ngày 9.10 đã chia sẻ những ảnh hưởng về tâm lý sau cái chết của Vương phi Diana khi ông mới 12 tuổi, theo Reuters.

    “Tôi đã trải qua một thời gian dài tê liệt về mặt cảm xúc, chủ yếu là vì không ai nói với tôi rằng niềm vui vẫn được phép tồn tại”, ông chia sẻ.

    Bên cạnh nỗi đau mất mẹ, Vương tử Harry cũng nhớ lại giai đoạn căng thẳng năm 2019, khi mâu thuẫn giữa ông và các thành viên khác trong hoàng gia ngày càng leo thang. Trong thời gian đó, ông cùng vợ là bà Meghan Markle đến Canada nghỉ ngơi 6 tuần để suy nghĩ về tương lai.

    Vương tử Harry tiết lộ điều ám ảnh ông suốt nhiều năm - Ảnh 1.

    Vương tử Harry phát biểu tại Hội nghị thường niên Sáng kiến toàn cầu Clinton năm 2026 ở thành phố New York (Mỹ) hồi tháng 9.2026

    ẢNH: REUTERS

    Theo các báo cáo truyền thông, ông cho biết việc rời xa môi trường áp lực khiến cơ thể xuất hiện phản ứng mà ông chưa từng trải qua trước đó. “Khi ở Canada, rời xa môi trường căng thẳng, nơi cơ thể tôi có lẽ luôn trong tình trạng tiết ra nhiều adrenaline (hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng), chỉ sau 2 hoặc 3 ngày, tôi đã trải qua tình trạng tụt adrenaline. Đây là điều tôi chưa từng gặp trước đó”, ông nói.

    Ông Harry nói thêm: “Cứ như thể tôi cần phải chịu áp lực để cơ thể tiết ra adrenaline, giúp não bộ hoạt động, bởi tôi gần như chẳng làm được việc gì trong nhà”. Tiếp đến, ông cho biết mình rơi vào trạng thái trầm cảm khoảng 2 tuần và cảm thấy khó hoạt động bình thường nếu thiếu adrenaline.

    Vài tuần sau kỳ nghỉ, ông Harry cùng vợ trở về Anh. Sau đó, họ thông báo sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên hoàng gia.

    Vương tử Harry phải chuyển trường cho con vì quan ngại an ninh

    Theo các báo cáo truyền thông, cặp đôi đã chuyển về Anh cùng hai con là Vương tôn Archie (7 tuổi) và Vương tôn nữ Lilibet (5 tuổi) hồi cuối tháng 8.

    Việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần vẫn là một chủ đề mà Vương tử Harry có chung mối quan tâm với anh trai mình, Thái tử William, người kế vị ngai vàng Anh. Tuy nhiên, 2 anh em hầu như không còn nói chuyện với nhau kể từ khi ông Harry liên tục công khai chỉ trích gia đình trong các cuộc phỏng vấn và hồi ký của mình.

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