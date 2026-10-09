Úc giải mã khả năng nghe của sư tử biển và hải cẩu

Giáo sư Christine Erbe của Đại học Curtin, trưởng nhóm nghiên cứu, ngày 8.10 cho biết: “Trước khi có thể hiểu liệu tiếng ồn có ảnh hưởng đến động vật hay không, chúng ta cần biết liệu nó có nghe thấy tiếng ồn đó hay không”, theo AFP.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhân viên chăm sóc tại vườn thú Taronga ở Sydney (Úc) đã huấn luyện 2 con sư tử biển và 2 con hải cẩu nghe âm thanh rồi nhấn cần gạt khi nhận biết được âm thanh đó. Những con vật được thưởng cá nếu đưa ra câu trả lời chính xác.

Nghiên cứu sau đó đã được giới chuyên môn đánh giá cho thấy hải cẩu nhạy cảm nhất với âm thanh ở tần số khoảng 3,2 kHz (nằm trong phạm vi nghe bình thường của con người). Kết quả kiểm tra cũng cung cấp dữ liệu cơ bản để các nhà khoa học tiếp tục tìm hiểu tác động của tiếng ồn đối với các loài động vật biển có vú .

Hải cẩu và sư tử biển được kiểm tra thính lực tại Úc ẢNH: AFP

“Những bài kiểm tra thính lực này cung cấp cho chúng ta dữ liệu cơ bản và cho phép chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem tiếng ồn từ tàu thuyền, máy bay và các công trình xây dựng ven biển có thể ảnh hưởng đến hải cẩu và sư tử biển như thế nào”, giáo sư Erbe cho biết.

Bà Erbe cũng nhấn mạnh nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sư tử biển Úc, loài đang có nguy cơ tuyệt chủng với số lượng ước tính chỉ khoảng 12.000 cá thể. Những động vật này phụ thuộc vào thính giác để giao tiếp, tìm kiếm thức ăn, định hướng và phát hiện các mối đe dọa.

Trong khi đó, ô nhiễm tiếng ồn từ lâu được biết đến là một trong những yếu tố gây tác động tiêu cực đến động vật hoang dã. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 2 cho thấy tiếng ồn đang làm thay đổi hành vi của các loài chim trên toàn cầu, gây gián đoạn nhiều hoạt động, từ tiếng hót thu hút bạn tình đến việc tìm kiếm thức ăn và tránh kẻ săn mồi.

Các con vật tham gia bài kiểm tra thính lực được thưởng cá nếu trả lời đúng ẢNH: AFP

Nhà sinh vật học hành vi Benjamin Pitcher thuộc Hiệp hội bảo tồn Taronga Úc cho biết nghiên cứu về sư tử biển và hải cẩu có thể mang lại những ứng dụng thực tiễn trong công tác bảo tồn và quản lý môi trường.

“Những phát hiện này có thể giúp cung cấp thông tin cho việc đánh giá tác động môi trường và quản lý tiếng ồn khi ngành vận tải biển, phát triển ven biển và các ngành công nghiệp ngoài khơi mở rộng”, ông Pitcher nói.

Ông cũng cho biết sau khi xác định được những âm thanh mà sư tử biển và hải cẩu có thể nghe thấy trong không khí, bước tiếp theo là tìm hiểu tác động của tiếng ồn dưới nước và thời điểm tiếng ồn bắt đầu gây cản trở hành vi hoặc thính giác của chúng.