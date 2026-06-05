Không phải nhân vật lịch sử, động vật sẽ xuất hiện trên tiền giấy mới của Anh





Ngân hàng Anh vừa ra thông cáo công bố bảng danh sách rút gọn gồm 18 loài động vật hoang dã bản địa, để công chúng bình chọn để đưa chúng xuất hiện trên loạt tiền giấy thế hệ mới.

Trước đó, vào tháng 3, ngân hàng trung ương đã xác định chủ đề "thiên nhiên" cho loạt tiền giấy tiếp theo. Danh sách rút gọn gồm 18 loài được chia thành 3 nhóm gồm động vật có vú, chim và nhóm kết hợp động vật lưỡng cư, côn trùng cùng cá. Bốn loài giành được lựa chọn cuối cùng sẽ xuất hiện trên các tờ tiền mệnh giá 5, 10, 20 và 50 bảng Anh.

Danh sách 18 loài động vật để công chúng bình chọn Ảnh: Ngân hàng Anh

Từ nay đến ngày 3.7, mỗi người dân được phép lựa chọn tối đa 2 loài trong mỗi nhóm. Dựa trên kết quả bình chọn, cơ quan phát hành tiền tệ của Anh sẽ chọn 4 loài khác nhau làm hình ảnh trung tâm cho 4 mệnh giá tiền giấy, trong khi chân dung vua Anh vẫn được giữ ở mặt còn lại của các tờ tiền.

Danh sách 18 loài hiện được đề cử bao gồm: cá heo mũi chai, thỏ nâu, nhím gai châu Âu, hải cẩu xám, chồn thông, cáo đỏ, chim hải âu rụt cổ Đại Tây Dương, chim cú lợn, chim bói cá thường, chim choắt mỏ cong lớn, chim gõ kiến đốm lớn, đại bàng đuôi trắng, cá hồi Đại Tây Dương, cá mập nhám phơi nắng, ong nghệ đuôi vàng, ếch cỏ (hoặc ếch thường châu Âu), chuồn chuồn hoàng đế, bướm đốm đầm lầy.

Ngân hàng Anh cho biết việc phát hành loạt tiền giấy mới chủ yếu nhằm tăng cường khả năng chống làm giả, đồng thời tích hợp các công nghệ bảo mật và tính năng hỗ trợ tiếp cận hiện đại nhất.

Bà Victoria Cleland, Thủ quỹ trưởng Ngân hàng Anh cho biết: "Danh sách đề cử phản ánh nỗ lực tôn vinh sự đa dạng phong phú của hệ động vật hoang dã trên khắp Vương quốc Anh".

Tuy nhiên, kế hoạch trên cũng làm dấy lên tranh cãi. Nhiều chính trị gia và một bộ phận dư luận cho rằng động thái này có thể làm giảm sự hiện diện của những cá nhân có đóng góp quan trọng trong lịch sử đất nước.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch và ông Nigel Farage của đảng Cải cách Anh đã chỉ trích ý tưởng thay thế hình ảnh cố Thủ tướng Winston Churchill bằng một con hải ly là “một việc ngớ ngẩn”. Sau đó, hình ảnh hải ly không xuất hiện trong danh sách đề cử cuối cùng, theo The Guardian.

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét các ý kiến đóng góp từ công chúng. Cơ quan này dự kiến công bố kết quả vào cuối năm 2026.