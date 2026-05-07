Hungary trả lại 82 triệu USD tiền và vàng cho Ukraine

Hãng AP hôm nay đưa tin Hungary đã chính thức hoàn trả cho Ukraine lô tiền mặt và vàng trị giá khoảng 82 triệu USD từng bị cơ quan an ninh Budapest (Hungary) tịch thu hồi tháng 3.



Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, toàn bộ tài sản của ngân hàng nhà nước Oschadbank (Ukraine) đã được đưa trở lại an toàn, bao gồm khoảng 40 triệu USD, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi.

Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội rằng: “Tôi cảm ơn Hungary vì cách tiếp cận mang tính xây dựng và bước đi văn minh này. Cũng cảm ơn đội ngũ Ukraine vì đã đấu tranh bảo vệ lợi ích của nhà nước và người dân chúng tôi".

Số tiền, vàng bị Hungary tịch thu hồi tháng 3 Ảnh: Chính phủ Hungary

Số tiền và vàng nói trên bị giới hữu trách Hungary tịch thu khai chặn một đoàn xe bọc thép của Ukraine đang quá cảnh qua lãnh thổ nước này. Khi đó, 7 công dân Ukraine là nhân viên Oschadbank cũng bị Hungary tạm giữ với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong vòng 24 giờ trước khi bị trục xuất về nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã yêu cầu cơ quan thuế và an ninh mở cuộc điều tra toàn diện nhằm xác định nguồn gốc, điểm đến và mục đích sử dụng của số tài sản này, đồng thời rà soát danh tính 7 nhân viên hộ tống số tiền, vàng nói trên. Ông còn nghi ngờ số tiền có thể được sử dụng để hỗ trợ đối thủ Peter Magyar (đảng Tisza trung hữu).

Phía Ukraine khẳng dịnhđay chỉ là hoạt động chuyển tài sản thông thường giữa các ngân hàng nhà nước. Ukraine phản đối mạnh mẽ động thái của phía Hungary, gọi vụ việc là hành động “tống tiền” và “chiếm giữ trái phép tài sản nhà nước”. Kyiv còn cáo buộc ngược Budapest lợi dụng vụ việc để gây sức ép liên quan các tuyến vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba.

Thông tin về việc phía Hungary trả lại tiền và vàng cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh ông Orban đã thất bại trong cuộc bầu cử mới đây và người sắp nhậm chức thủ tướng tiếp theo là ông Magyar. Động thái trả lại tiền, vàng cũng làm dấy lên hy vọng ở Ukraine rằng chính phủ mới tại Hungary sẽ theo đuổi chính sách ít đối đầu hơn với Kyiv.