Chile thu giữ hơn 200 hóa thạch các loài động vật thân mềm tuyệt chủng

Cục Hải quan Quốc gia Chile ngày 25.9 cho biết số hóa thạch có niên đại khoảng 110 triệu năm, được phát hiện trong một container vận chuyển từ Trung Quốc qua Chile. Trước khi bị thu giữ, các mặt hàng được khai báo gian lận là dây chuyền, mặt dây chuyền và đồ trang trí nhà bằng thủy tinh, theo Reuters.

Nhân viên hải quan Chile trưng bày một số trong số hóa thạch ammonite bị thu giữ vào ngày 10.9 tại cảng San Antonio (Chile) ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết số hóa thạch thuộc loài được bảo vệ có nguồn gốc từ Madagascar, đã được đóng trong các thùng các tông, bọc bằng báo và tạp chí trước khi vận chuyển.

Các chuyên gia từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên San Antonio ở Chile sau đó xác nhận những hiện vật trên là hóa thạch thật.

Hiện Cơ quan hải quan Chile cho biết họ đang chờ phản hồi từ chính phủ Madagascar về yêu cầu xác nhận nguồn gốc của các hóa thạch và xác định xem quốc gia châu Phi này có chính thức yêu cầu hồi hương chúng hay không.

Ammonites là nhóm loài động vật thân mềm có quan hệ họ hàng gần với bạch tuộc và mực ống. Chúng đã tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn trắng - Paleogen, xảy ra khoảng 66 triệu năm trước và xóa sổ toàn bộ các loài khủng long không phải chim.