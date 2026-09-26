    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Chile thu giữ hơn 200 hóa thạch các loài động vật thân mềm tuyệt chủng

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Hải quan Chile đã thu giữ hơn 200 hóa thạch thân mềm (ammonite) cổ đại với tuổi đời 110 triệu năm, được ngụy trang trong một container hàng hóa khai báo gian lận là đồ trang trí.

    Cục Hải quan Quốc gia Chile ngày 25.9 cho biết số hóa thạch có niên đại khoảng 110 triệu năm, được phát hiện trong một container vận chuyển từ Trung Quốc qua Chile. Trước khi bị thu giữ, các mặt hàng được khai báo gian lận là dây chuyền, mặt dây chuyền và đồ trang trí nhà bằng thủy tinh, theo Reuters.

    Chile thu giữ hơn 200 hóa thạch các loài động vật thân mềm đã tuyệt chủng - Ảnh 1.

    Nhân viên hải quan Chile trưng bày một số trong số hóa thạch ammonite bị thu giữ vào ngày 10.9 tại cảng San Antonio (Chile)

    ẢNH: REUTERS

    Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết số hóa thạch thuộc loài được bảo vệ có nguồn gốc từ Madagascar, đã được đóng trong các thùng các tông, bọc bằng báo và tạp chí trước khi vận chuyển.

    Các chuyên gia từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên San Antonio ở Chile sau đó xác nhận những hiện vật trên là hóa thạch thật.

    Hiện Cơ quan hải quan Chile cho biết họ đang chờ phản hồi từ chính phủ Madagascar về yêu cầu xác nhận nguồn gốc của các hóa thạch và xác định xem quốc gia châu Phi này có chính thức yêu cầu hồi hương chúng hay không.

    Ammonites là nhóm loài động vật thân mềm có quan hệ họ hàng gần với bạch tuộc và mực ống. Chúng đã tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn trắng - Paleogen, xảy ra khoảng 66 triệu năm trước và xóa sổ toàn bộ các loài khủng long không phải chim.

    Vì đâu Pakistan và Afghanistan chuyển từ bạn thành thù?

    Tin liên quan

    'Bước tiến mới' với hóa thạch khủng long ở Hàn Quốc

    'Bước tiến mới' với hóa thạch khủng long ở Hàn Quốc

    Tờ Chosun Ilbo ngày 4.9 đưa tin Cơ quan di sản Hàn Quốc đã công nhận hóa thạch xương khủng long Boseong Hadrosaurus là di tích thiên nhiên quốc gia từ ngày 4.7.

    Hóa thạch ‘quái vật biển’ còn nguyên da 240 triệu năm tuổi

    Phát hiện thành viên mới của hệ mặt trời: 'hóa thạch' từ thuở hồng hoang

    Khám phá thêm chủ đề

    hóa thạch chile Madagascar Phấn trắng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận