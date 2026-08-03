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Thế giới

Sư tử chết hàng loạt ở sở thú Nhật Bản vì sốc nhiệt

Thụy Miên
Thụy Miên
Chính quyền đô thị Tokyo và Hiệp hội Sở thú Tokyo thông báo đã có 3 sư tử cái tuổi từ 3 đến 15 đã chết trong giai đoạn từ 28.7 đến 2.8 tại Sở thú Tama ở Hino, ngoại ô thủ đô Nhật Bản.
Sư tử chết hàng loạt ở sở thú Nhật Bản vì sốc nhiệt - Ảnh 1.

Sư tử cái tên Mugi nằm trong số những sư tử vừa chết vì sốc nhiệt ở Sở thú Tama

ảnh: sở thú tama

The Japan News hôm 3.8 dẫn kết quả giám định pháp y cho thấy cả 3 sư tử cái đều chết vì mất nước và suy đa tạng, và nguyên nhân tử vong được cho là sốc nhiệt.

Tính đến đầu tháng 7, Sở thú Tama có tổng cộng 16 con sư tử, gồm 5 con đực và 11 con cái, tuổi từ 1 đến 20.

Trong số này, 10 sư tử xuất hiện những triệu chứng như chán ăn, giảm vận động và cần sự hỗ trợ y tế sau đợt nắng nóng bắt đầu từ giữa tháng 7.

Đến ngày 23.7, sở thú đã tạm dừng việc tham quan khu nuôi sư tử. Bên cạnh 3 sư tử cái đã chết, thêm 1 sư tử cái và 2 sư tử đực vẫn trong tình trạng sức khỏe kém và cần được tiếp tục điều trị.

Kể từ khi vườn thú bắt đầu nuôi và gây giống sư tử từ năm 1964, đây là lần đầu tiên có sư tử chết vì sốc nhiệt ở Sở thú Tama, theo một quan chức chính quyền thành phố thủ đô Nhật Bản.

Cùng ngày, quốc gia láng giềng là Hàn Quốc lần đầu ban hành "cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng" tại khu vực Seoul hôm 3.8.

AFP dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho biết nước này đã liên tiếp ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ quốc gia mới trong các ngày 31.7, 1.8 và 2.8, với kỷ lục cao nhất lên đến 42,5 độ C. Giới chức y tế cho biết đợt nắng nóng đã khiến gần 300 người phải nhập viện.

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Trong lúc nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc hôm 3.8 cho biết một số quận của Seoul, đô thị với khoảng 9 triệu dân, có thể đối mặt nhiệt độ khắc nghiệt bứt phá kỷ lục trong những ngày tới.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nên tạm dừng hoặc hoãn lại tối đa những hoạt động và công việc ngoài trời, thay vào đó đến những nơi mát mẻ như không gian có điều hòa hoặc các điểm tránh nóng được chỉ định.

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