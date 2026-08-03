Nắng nóng, cháy rừng lại hoành hành châu Âu

Báo động cao nhất

Giới chức Ý ngày 1.8 thông báo chính phủ nước này sẽ đặt gần như tất cả các thành phố lớn trong tình trạng báo động cao nhất về nắng nóng từ hôm nay (3.8), khi một đợt nắng nóng mới bao trùm đất nước, theo AFP. Bộ Y tế Ý cho hay nhiệt độ được dự báo sẽ lên tới mức gần 40 độ C vào ngày 3.8.

Sau khi hoành hành ở Tây Âu, đợt nắng nóng mới nhất trong mùa này đã bao trùm Trung Âu và bắt đầu lan sang Ý vào ngày 1.8. Cùng ngày, giới chức cho hay Rome, Milan và 17 thành phố khác đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất về nắng nóng.

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại khu vực Porto Germeno vào ngày 2.8 ẢNH: AFP

Ngoài ra, Thủ tướng Hungary Peter Magyar hôm qua (2.8) thông báo đóng cửa Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này ở TP.Paks, sau khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục buộc nhà máy phải tạm dừng hoạt động lần đầu tiên trong suốt 44 năm qua, theo AFP.

Nhà máy điện hạt nhân ở Paks, thường cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu điện năng của Hungary, sử dụng nước bơm từ sông Danube để làm mát. Tuy nhiên, mực nước sông đã giảm xuống mức thấp kỷ lục do thiếu mưa và các đợt nắng nóng liên tiếp kể từ tháng 5. Cơ quan khí tượng quốc gia HungaroMet dự báo nhiệt độ sẽ vượt mức 40 độ C trong những ngày tới và đạt đỉnh 42 độ C vào ngày 6.8.

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Cháy rừng bùng phát trở lại

Trong khi đó, Reuters hôm qua đưa tin một đám cháy ở vùng núi Var thuộc đông nam Pháp, vốn đã được kiểm soát 3 ngày trước đó, đã bùng phát trở lại vào ngày 31.7, buộc chính quyền phải sơ tán gần 2.500 người trong đêm. Ông Simon Babre, quan chức hành chính địa phương, phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV hôm 1.8 rằng đám cháy đã thiêu rụi 1.800 ha trước khi được khống chế.

Tương tự, Tây Ban Nha đã phải đối phó với nhiều điểm nóng cháy rừng vào ngày 1.8, hai ngày sau khi chính phủ tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do các vụ cháy lớn tại các tỉnh miền trung. Giới chức cho hay tình hình trở nên tồi tệ hơn tại tỉnh Leon ở phía bắc, nơi một đám cháy mới bùng phát trong đêm, và một đám cháy khác vẫn đang tiếp diễn.

So với Tây Ban Nha và Pháp, Hy Lạp ít chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng lớn vào đầu mùa hè này. Tuy nhiên, nhiều vụ cháy rừng đã bùng phát tại Hy Lạp trong những ngày gần đây sau một khoảng thời gian tương đối yên ắng. AFP dẫn lời giới chuyên gia cho rằng Hy Lạp hôm qua đối mặt với tình trạng cháy rừng ở nhiều khu vực cùng thiệt hại ngày càng gia tăng, sau một tuần hỏa hoạn tàn phá hơn 12.000 ha rừng và đất nông nghiệp.

Do gió mạnh thổi liên tục trong phần lớn thời gian của tuần trước, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã phải đối phó với hàng chục vụ cháy mỗi ngày. Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Hy Lạp Evangelos Tournas hôm 1.8 nói rằng lực lượng cứu hỏa đã bị đẩy đến "giới hạn chịu đựng".