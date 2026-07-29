Pháp, Tây Ban Nha đối phó cháy rừng trước đợt nắng nóng mới

Tại Pháp, tâm điểm chú ý là đám cháy gần thủ phủ rượu vang Bordeaux. Lực lượng cứu hỏa hôm qua cho hay đám cháy không lan rộng thêm trong đêm trước, khi họ đã khống chế được một số điểm bùng phát. Trong 6 ngày qua, đám cháy rừng gần Bordeaux đã tàn phá 42.000 ha, buộc 220.000 người phải sơ tán và phá hủy 240 ngôi nhà.

Máy bay chữa cháy đám cháy rừng ở tỉnh Avila (Tây Ban Nha) ngày 27.7 Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo về những khó khăn phía trước khi ông đến thăm trung tâm xử lý khủng hoảng ở Bordeaux hôm 27.7. "Những tuần tới sẽ rất khó khăn và chúng ta phải kiên cường", ông Macron nhấn mạnh. Cơ quan Khí tượng Pháp MeteoFrance dự báo thời tiết nóng hơn trong những ngày tới, với nhiệt độ lên đến 40 độ C, kèm theo gió khô.

Còn tại Tây Ban Nha, nơi các đám cháy đang hoành hành ở phía tây thủ đô Madrid, khoảng 60.000 người đã được sơ tán và 77.000 ha đất bị phá hủy. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi các vụ cháy rừng là "biểu hiện gây đau lòng nhất của tình trạng khẩn cấp về khí hậu".

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska hôm qua nói rằng những giờ tới sẽ mang tính quyết định đối với việc kiểm soát các đám cháy đang xảy ra ở phía tây Madrid. Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha AEMET thông báo một đợt nắng nóng mới bắt đầu từ ngày 29.7 cho đến cuối tuần, với nhiệt độ dự báo lên tới 42 độ C ở phía đông bắc và 39 độ C ở miền trung nước này.