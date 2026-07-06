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Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Pháp, hơn 10.000 người sơ tán

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Một vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát ở tây nam nước Pháp đã buộc hơn 10.000 người sơ tán khỏi khoảng 20 thị trấn và làng nhỏ gần biên giới Tây Ban Nha.

Giới chức Pháp ngày 6.7 cảnh báo gió mạnh có thể tiếp tục thổi bùng ngọn lửa cháy rừng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cảnh báo tình hình tiếp tục xấu đi trong sáng 6.7. "Hôm nay cuộc chiến lại tiếp diễn", ông nói với Đài TF1. 

Một trực thăng chữa cháy thả nước để dập lửa trong vụ cháy rừng ở Ille-sur-Tet (Pháp) ngày 6.7.2026

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cho biết đang điều 4 máy bay thả nước từ Síp và Thụy Điển đến Pháp nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hỏa quanh thành phố Perpignan. "Châu Âu sát cánh cùng nước Pháp", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên nền tảng X.

Ông Pierre Regnault de la Mothe, tỉnh trưởng vùng Pyrenees-Orientales, cho biết đám cháy đã thiêu rụi khoảng 4.600 hecta tại vùng chân đồi dãy núi Pyrenees thuộc Pháp.

Tại thị trấn Trevillach, đám cháy khiến 5 người bị thương, trong đó có một lính cứu hỏa. Khu vực này nằm gần lộ trình chặng 3 của giải đua xe đạp Tour de France. Chính quyền địa phương đã phong tỏa một số đoạn đường để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Ban tổ chức cho biết cuộc đua vẫn diễn ra, nhưng đoàn xe hộ tống của các đội sẽ được giảm thiểu, theo Reuters.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng đầu mùa hè tại Pháp và nhiều khu vực ở Tây Âu trong tháng 5 và tháng 6 đã làm khô thảm thực vật trên diện rộng, khiến nguy cơ cháy rừng năm nay tăng cao.

Một chiếc trực thăng thả nước chữa cháy trong vụ cháy rừng gần Azuebar, Tây Ban Nha ngày 6.7.2026

ẢNH: REUTERS

Ở bên kia biên giới, tại Tây Ban Nha, một đám cháy đã tàn phá khoảng 2.200 hecta, trong đó 97% nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Les Gavarres (thuộc vùng Catalonia). Chính quyền Catalonia cho biết đến cuối ngày 5.7, đám cháy đã được kiểm soát và dự kiến sẽ được dập tắt hoàn toàn trong tuần này.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhân viên của công ty được chính quyền Catalonia thuê vì nghi người này đã gây ra cháy rừng khi sử dụng máy mài góc bên lề đường, theo AFP.

Xa hơn về phía nam Catalonia, tại tỉnh Castellon, khoảng 500 người cũng phải sơ tán sau khi một vụ cháy rừng lan vào Công viên quốc gia Sierra de Espadan, nơi có rừng sồi bần quan trọng.

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