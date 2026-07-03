Nắng nóng cực đoan, số ca tử vong tăng vọt tại châu Âu

Reuters ngày 3.7 đưa tin đợt nắng nóng lần này kéo dài từ ngày 20 - 28.6 là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, khiến nhiệt độ tăng vọt, gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Một người tận hưởng khi được phun nước làm mát giữa đợt nắng nóng ở Clisson, miền tây Pháp ngày 19.6.2026 ẢNH: AFP

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Stephanie Rist ngày 3.7 cho biết nước này ghi nhận 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng, với sự gia tăng đặc biệt ở nhóm người trên 45 tuổi.

Theo thông báo, số ca tử vong tại nhà đã tăng 91% trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 28.6 so với tuần trước đó, trong khi số ca tử vong tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. "Tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn so với những con số ban đầu này", cơ quan chức năng Pháp cảnh báo.

Tại Bỉ, Bộ Y tế ngày 2.7 cho biết đã ghi nhận khoảng 1.200 ca tử vong vượt mức bình thường từ ngày 18 - 29.6, trong đó 530 ca là người từ 85 tuổi trở lên. Nhóm dưới 65 tuổi chiếm 180 ca tử vong. "Tỷ lệ tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng này là điều chưa từng có ở nước ta", Bộ Y tế Bỉ cho hay.

Trong khi đó, giới chức Hà Lan cho biết đợt nắng nóng đã dẫn đến khoảng 480 ca tử vong, chủ yếu là ở những người trên 80 tuổi.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 3.7 cảnh báo hiện tượng El Nino đã bắt đầu và có thể nhanh chóng mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan.

"Các điều kiện của hiện tượng El Nino đã bắt đầu và được dự báo sẽ nhanh chóng mạnh lên thành một hiện tượng mạnh. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn, sóng nhiệt trên đất liền và sóng nhiệt trên biển ở nhiều khu vực", Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết.

El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm tăng nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, dẫn đến những thay đổi trên toàn thế giới về gió, áp suất và lượng mưa. Theo AFP, hiện tượng El Nino gần đây đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử và năm 2024 đạt mức nhiệt độ cao nhất mọi thời đại.