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Thế giới

Hơn 1.000 người chết do nắng nóng ở Tây Ban Nha

Văn Khoa
Văn Khoa
Viện Y tế Carlos III của Tây Ban Nha hôm nay 1.7 thông báo ít nhất 1.028 người ở nước này đã tử vong do đợt nắng nóng kinh hoàng hoành hành châu Âu trong tuần trước.

Con số trên cao hơn gấp đôi so với 407 trường hợp tử vong do nắng nóng vào tháng 6.2025, tháng 6 nóng nhất ở Tây Ban Nha kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu, theo AFP dẫn phân tích từ cơ quan khí tượng quốc gia Aemet.

Hơn 1.000 chết do nắng nóng ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vừa trải qua tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử nước này

Ảnh: Reuters

Aemet hôm nay cho hay 6 tháng đầu năm 2026 ở Tây Ban Nha là những tháng nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu, với nhiệt độ cao hơn mức bình thường 1,6 độ C.

Tháng 6.2026 là tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha, "với nhiệt độ trung bình cao hơn mức bình thường 3,2 độ C", theo Aemet.

Đợt nắng nóng thiêu đốt châu Âu đang khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, và "gần như không thể xảy ra" vào tháng 6 nếu không có biến đổi khí hậu, theo nhóm các nhà khoa học nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan World Weather Attribution (WWA).

Các kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại đã bị phá vỡ ở Đức, Ba Lan, CH Czech, Slovakia và Hungary, cũng như trong tháng 6 ở Anh và Thụy Sĩ.

Pháp cũng phải đối mặt với nhiệt độ trung bình phá kỷ lục, với nhiệt độ ban đêm cao nhất từ trước đến nay. Hôm 28.6, giới chức y tế Pháp thông báo kể từ ngày 24.6 có thêm khoảng 1.000 ca tử vong so với dự kiến trong đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Cũng trong hôm nay, các nhà khoa học cho hay đại dương trên toàn thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử và có thể thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng tới khi hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tiếp tục tăng.

Theo Cơ quan Theo dõi Môi trường biển Copernicus (CMEMS) của Liên minh châu Âu, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 20,98°C, phá vỡ các kỷ lục trước đó của năm 2023 và 2024.

Kỷ lục này khép lại 6 tháng ấm áp gần như chưa từng có ở đại dương trong năm 2026, với các đợt sóng nhiệt biển kéo dài, theo CMEMS.

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