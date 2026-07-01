Hàng chục triệu người Mỹ sống dưới nắng nóng như thiêu đốt

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ cảnh báo rằng hàng chục kỷ lục nhiệt độ địa phương có thể bị phá vỡ, với nhiệt độ ở nhiều nơi vượt quá 100 độ F (38 độ C) và độ ẩm cao đẩy chỉ số nhiệt cảm nhận thực tế lên tới 115 độ F (46,11 độ C).

Hơn 60 triệu người ở Mỹ đang nằm trong diện cảnh báo nắng nóng, theo AFP dẫn thông báo từ NWS.

Người dân làm mát với những tia nước phun ra trước Đơn vị Cứu hỏa Chicago trong một ngày nắng nóng ở thành phố Chicago (Mỹ) vào ngày 30.6 Ảnh: AP

Tình trạng này xảy ra khi Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, và khi nước này cùng với Canada và Mexico đồng đăng cai World Cup giữa cái nóng khắc nghiệt.

Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ, thông báo sẽ mở các trung tâm làm mát và cử nhân viên thành phố đi kiểm tra sức khỏe cho những người dân dễ bị tổn thương.

Tại New York, văn phòng Thị trưởng Zohran Mamdani thông báo họ đang triển khai một kế hoạch "chưa từng có, mang tính lịch sử" để đối phó với cái nóng, trong đó có cả việc sử dụng xe tải để cung cấp nước uống cho người dân, cũng như các trạm làm mát "lưu động" với quạt phun sương và khăn làm mát.

Trong khi đó, thủ đô Washington D.C được dự báo sẽ có nhiệt độ trên 100 độ F (khoảng 38 độ C) từ ngày 2.7 đến ngày 4.7, khi thành phố này tổ chức màn trình diễn pháo hoa trên Quảng trường Quốc gia mà theo ban tổ chức sẽ là màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử để kỷ niệm 250 năm quốc khánh.

Các cơ quan y tế đang kêu gọi người dân theo dõi các dấu hiệu của bệnh liên quan nắng nóng, từ chuột rút và kiệt sức đến say nắng đe dọa tính mạng.

Tình trạng trẻ em chết trong xe hơi do bị bỏ quên lúc nắng nóng cũng là một mối lo ngại, với 9 trường hợp tử vong được báo cáo tại Mỹ từ đầu năm đến nay, so với mức trung bình 37 trường hợp mỗi năm, theo Hội đồng An toàn Quốc gia.

Số tử vong tăng mạnh, bệnh viện bận rộn trong đợt nắng nóng ở Pháp

Nắng nóng gay gắt cũng đang hoành hành ở Trung Âu. Theo cơ quan khí tượng Slovakia, nhiệt độ ở nước này hôm 30.6 đã đạt kỷ lục mới 41,3 độ C, vượt qua kỷ lục cao nhất mọi thời đại là 41 độ C được thiết lập vào ngày hôm trước.

Bên kia biên giới, nhiệt độ đạt 42 độ C ở Szecseny (Hungary), vượt qua kỷ lục trước đó là 41,9 độ C từ năm 2007, theo thông báo của cơ quan khí tượng quốc gia HungaroMet trên Facebook.

Các hạn chế về tiêu thụ nước đã được áp đặt tại một số thành phố ở cả hai quốc gia châu Âu nói trên, nơi đã ở mức cảnh báo nắng nóng cao nhất trong nhiều ngày.

Các kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại đã bị phá vỡ trên khắp châu Âu trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài hơn một tuần qua, theo AFP.