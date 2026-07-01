Nhiều nơi đối diện đợt nắng nóng nguy hiểm

Tại Ý, 22 thành phố từ Bolzano ở phía bắc cho đến Palermo trên đảo Sicily phía nam đều nằm trong cảnh báo đỏ về nắng nóng vào ngày 29.6.

Quảng trường Pantheon (Ý) ngày 29.6 Ảnh: AP

Tại Croatia, cơ quan khí tượng cũng ban hành cảnh báo đỏ vào ngày 29.6 cho các khu vực bao gồm thủ đô Zagreb cùng các điểm du lịch Split và Dubrovnik. Hàng chục lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi 4 máy bay, đã đối phó đám cháy tại các khu rừng thông trên đảo du lịch Vis ở biển Adriatic, cách Split hơn 50 km về phía tây nam.

Tại nước láng giềng Serbia, Cơ quan Khí tượng thủy văn nhà nước cho biết nhiệt độ đạt 39 độ C vào ngày 29.6. Xa hơn về phía nam, Albania đã khống chế được một vụ cháy rừng đã thiêu rụi nhiều diện tích gần làng Klos vào cuối tuần qua.

Tại Pháp, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết ông đang duy trì kế hoạch ứng phó y tế khẩn cấp ở mức cao nhất trong vài ngày tới, do khả năng nắng nóng tái diễn. Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20.6 ở châu Âu.

Bên kia Đại Tây Dương, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo về đợt nắng nóng nguy hiểm với nhiệt độ có thể lên đến 32 độ C tại phần lớn khu vực miền trung và miền đông nước này.