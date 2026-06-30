Hơn 1.300 ca tử vong liên quan nắng nóng ở châu Âu

"Căng thẳng do nắng nóng thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", và nhà cửa, nơi làm việc, trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu nhiệt độ như thế", ông viết.

Nhiều người đổ xô tắm biển trong đợt nắng nóng ở khu đô thị Timmendorfer Strand của Đức ngày 27.6 ẢNH: REUTERS

Ông Tedros cảnh báo rằng có khoảng 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, trường học đóng cửa và lưới điện quá tải. Ông nhận định: "Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên trái đất, với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu".

Đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, và sẽ "gần như không thể xảy ra" vào đầu mùa hè như năm nay nếu không có biến đổi khí hậu, theo nhóm các nhà khoa học nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan World Weather Attribution (WWA). Nhiệt độ đã tăng vọt lên trên 40 độ C ở một số quốc gia châu Âu hôm 28.6. Trong đó, Ba Lan ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới là 40,5 độ C tại thị trấn Slubice ở phía tây, theo Viện Khí tượng quốc gia. Đức cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ cao nhất quốc gia mới là 41,7 độ C tại Coschen, vượt qua kỷ lục được thiết lập chỉ một ngày trước đó.