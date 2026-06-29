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Số tử vong tăng mạnh, bệnh viện bận rộn trong đợt nắng nóng ở Pháp
Video Thế giới

Số tử vong tăng mạnh, bệnh viện bận rộn trong đợt nắng nóng ở Pháp

La Vi - Văn Khoa
Giới chức y tế Pháp hôm 28.6 thông báo có thêm khoảng 1.000 ca tử vong so với dự kiến trong đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày qua.

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