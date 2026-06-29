Số tử vong tăng mạnh, bệnh viện bận rộn trong đợt nắng nóng ở Pháp

Tin liên quan Nắng nóng 40 độ C, học sinh Anh được tưới nước, ăn kem Trong khi một số trường áp dụng các biện pháp tạm thời để giảm bớt cái nóng, hàng nghìn trường học khác trên khắp châu Âu đã phải cho học sinh về nhà giữa đợt nắng nóng kỷ lục và gây chết người đang bao trùm châu lục này. Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, chuyên gia lo sóng nhiệt sẽ gay gắt, nguy hiểm hơn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề pháp tử vong nắng nóng Sóng nhiệt
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