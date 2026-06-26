Nắng nóng 40 độ C, học sinh Anh được tưới nước, ăn kem

Các trường học đang phải dùng đến vòi phun nước, kem que và bể bơi mini để giúp học sinh giải nhiệt giữa đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành và gây ra nhiều ca tử vong khắp châu Âu.

Bà Katie Hanley, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Harris Primary Academy Mayflower: "Chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi dưới nước, đã cho lắp vòi phun nước, có lẽ quý vị đã thấy các em học sinh sáng nay. Tất cả học sinh đều có quần áo dự phòng ở trường vì chắc chắn các em sẽ bị ướt rất nhiều trong tuần này. Học sinh không ra ngoài chơi vào giờ ăn trưa, thay vào đó chúng tôi kéo dài giờ giải lao vào buổi sáng với nhiều hoạt động dưới nước. Chúng tôi có một tủ đông kem luôn được chất đầy kem que để dùng giữa các tiết học, giúp mọi người giải nhiệt".

Trong khi trường của bà đã tìm được các giải pháp tạm thời để giảm bớt cái nóng, thì hàng nghìn trường học khác trên khắp châu Âu đã phải cho học sinh nghỉ học ở nhà.

Khi những đợt nắng nóng như vậy diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn, nhiều trường học không đủ khả năng bảo vệ trẻ em khỏi cái nóng một cách thỏa đáng.

Khoảng 1.000 trường học trên khắp xứ Wales và Anh đã đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian học trong ngày, trong khi các cơ quan chức năng cho biết tỷ lệ đi học tại những trường vẫn mở cửa đã giảm vì phụ huynh giữ con ở nhà.

Tương đối ít trường học ở châu Âu được trang bị hệ thống điều hòa không khí, khiến các lớp học ngột ngạt khi nhiệt độ lên đến đỉnh điểm.

Học sinh tham gia các trò chơi với nước tại Trường Tiểu học Harris Academy Mayflower ở Grays, Anh ẢNH: REUTERS

Một công đoàn giáo viên Anh cho biết một số thành viên của họ đã ngất xỉu trong lớp học trong tuần này khi nhiệt độ lên tới 40 độ C.

James Bowen, Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia Anh: "Chúng tôi có một hệ thống trường học ở đất nước này khá cũ kỹ. Ở một số nơi, nó thực sự không phù hợp với mục đích sử dụng. Vì vậy, chúng tôi có những tòa nhà đôi khi có niên đại từ thời Victoria, và chúng thực sự không được xây dựng để chịu đựng kiểu nắng nóng này".

Theo truyền thống, Nam Âu có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc ứng phó với cái nóng mùa hè.

Hầu hết các trường học ở Tây Ban Nha chuyển sang học nửa ngày vào tháng 6 và tháng 9.

Tại Anh, các trường học đang cố gắng ứng biến.

"Vì vậy, khi học sinh hỏi tôi rằng chúng tôi có kế hoạch lắp điều hòa không khí không: Hiện tại thì khó có khả năng đó, trừ khi nào chính phủ cấp ngân sách trung ương, liệu chúng ta có cần nó không? Tôi nghĩ rằng không nhất thiết là chúng ta cần đến. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn quản lý rất tốt. Chuyện này chỉ xảy ra vài tuần trong năm thôi".