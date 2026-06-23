Sóng nhiệt dữ dội làm nhiều người tử vong ở châu Âu xuất phát từ đâu?

Bà Barnes giải thích: "Thực ra, đây là một kiểu hình thái rất điển hình của sóng nhiệt ở châu Âu đến mức nó có tên riêng. Nó được gọi là khối Omega. Nó có hình dạng giống chữ cái Hy Lạp omega, chữ omega in hoa, và điều đó có nghĩa là có một dạng phình ra trong trường áp suất với khối không khí nóng nằm bên dưới và không khí mát hơn ở hai bên. Và điều đó có nghĩa là nó đang hút không khí ấm từ Bắc Phi, từ sa mạc Sahara lên và đó là lý do chúng ta có đợt nóng dữ dội này. Và nó di chuyển rất chậm, đồng nghĩa với việc không có gió, không có làn gió nhẹ nào để giảm nhiệt".

Nhiệt độ tại Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây nước Pháp, dự báo sẽ vượt quá 42 độ C vào hôm 22.6 và cơ quan thời tiết Pháp cho biết 49 khu vực hành chính sẽ nằm trong diện cảnh báo đỏ sóng nhiệt.

Ba người cao tuổi, từ 80 đến 95 tuổi, đã tử vong trong dịp cuối tuần tại vùng Bordeaux do các vấn đề sức khỏe gây ra bởi đợt sóng nhiệt hiện tại, quan chức chính quyền địa phương Sophie Brocas cho biết với đài France TV tối 21.6. Trên toàn nước Pháp, ít nhất 18 người đã thiệt mạng ở Pháp, trong đó có 2 trẻ nhỏ tử vong sau khi bị bỏ lại trong ô tô giữa trời nắng. Nhiều trường học ở Pháp phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu.

Người dân giải nhiệt tại Đài phun nước Trocadero cạnh Tháp Eiffel ở Paris, Pháp hôm 22.6 ẢNH: REUTERS

"Nhưng điều đang xảy ra dưới tác động của biến đổi khí hậu là nhiều hiện tượng cực đoan này đang trở nên khốc liệt hơn. Vì vậy, khi có sóng nhiệt, hiện nay chúng ta đang thấy nhiệt độ ở châu Âu cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với trường hợp không có sự nóng lên do con người gây ra".

Cơ quan Khí tượng Anh hôm 22.6 cho biết một đợt sóng nhiệt kéo dài 4 ngày bao phủ miền nam và miền trung nước Anh cùng một phần xứ Wales có thể đẩy nhiệt độ lên trên 39 độ C tại một số nơi, dễ dàng phá vỡ các kỷ lục 35,6 độ C từng được ghi nhận vào tháng 6 các năm 1957 và 1976.

Theo Reuters Climate Monitor, tại thành phố San Sebastian, miền bắc Tây Ban Nha - nơi vốn có khí hậu mát mẻ hơn - nhiệt độ dự kiến chạm ngưỡng 40 độ C, cao hơn gấp đôi mức trung bình lịch sử của ngày 22.6. Dữ liệu này cho thấy châu Âu là châu lục có mức nhiệt lệch xa nhất so với mức trung bình lịch sử trong ngày 22.6.

Một báo cáo công bố hồi tháng 4 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu.