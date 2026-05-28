Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, chuyên gia lo sóng nhiệt sẽ gay gắt, nguy hiểm hơn
La Vi
28/05/2026 14:31 GMT+7

Nhiều vùng của châu Âu đang hứng chịu đợt sóng nhiệt gay gắt trái mùa, phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại Anh và Pháp, đồng thời khiến các nhà khoa học cảnh báo về những mùa hè ngày càng nóng hơn.

Bà Clair Barnes, nghiên cứu viên ĐH Imperial College London, cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến nhiệt độ nền ngày càng tăng, làm các đợt sóng nhiệt trở nên dữ dội và nguy hiểm hơn.

Nhiều khu vực châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trái mùa. Theo các nhà khoa học, mức nhiệt hiện nay là cực đoan bất thường đối với thời điểm cuối tháng 5. Một số nơi đã phá kỷ lục nhiệt độ tháng 6 dù mùa hè chưa bắt đầu, thậm chí vượt mức cũ tới 2 độ C.

Cơ quan khí tượng Anh Met Office xác nhận ngày 25.5 là ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử nước này, với nhiệt độ khoảng 35 độ C, vượt xa mức kỷ lục 32,8 độ C ghi nhận năm 1944. London cũng xuất hiện “đêm nhiệt đới” hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm không dưới 20 độ C. Nhà chức trách Anh ghi nhận ít nhất 5 người tử vong do đuối nước khi tìm cách giải nhiệt.

Chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng đang trở nên nguy hiểm hơn - Ảnh 1.

Nhiệt độ tăng cao tại Rome (Ý)

ẢNH: REUTERS

Tại Pháp, phát ngôn viên chính phủ Maud Bregeon cho biết có 7 người thiệt mạng trực tiếp hoặc gián tiếp do sóng nhiệt. Cơ quan khí tượng Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất lịch sử.

Theo AFP, nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng là hiện tượng “vòm nhiệt”, khi vùng áp suất cao giữ khối khí nóng từ Bắc Phi mắc kẹt trên Tây Âu. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu mới là nguyên nhân nền khiến các hiện tượng cực đoan xuất hiện thường xuyên và đến sớm hơn.

Trong khi đó tại Mỹ, AP dẫn số liệu từ Cơ quan giám sát hạn hán cho biết hơn 48 bang đang đối mặt tình trạng thiếu nước từ mức trung bình đến nghiêm trọng, làm gia tăng lo ngại về cháy rừng, giá lương thực và nguồn nước thời gian tới.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
