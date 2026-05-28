Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thêm chỉ huy Hamas thiệt mạng, Israel leo thang tấn công Gaza
Video Thế giới

Thêm chỉ huy Hamas thiệt mạng, Israel leo thang tấn công Gaza

La Vi
La Vi
28/05/2026 12:26 GMT+7

Người dân Palestine đã tổ chức lễ tang vào hôm 27.5 sau vụ tấn công của Israel một ngày trước đó khiến sáu người thiệt mạng, trong đó có cả người đứng đầu cánh vũ trang mới được bổ nhiệm của Hamas, theo các quan chức. Các nguồn tin thân cận với nhóm vũ trang cho biết Mohammad Odeh có thể là thành viên cuối cùng còn sống của hội đồng lãnh đạo cấp cao của cánh vũ trang.

Đây là hình ảnh đám tang dành cho Mohammad Odeh, thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas ở Gaza hôm 27.5, một ngày sau khi ông bị giết trong một cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành.

Những cái chết mới xảy ra đồng nghĩa với việc Hamas không còn lại nhiều nhân vật thủ lĩnh để lãnh đạo cánh vũ trang của nhóm, trong bối cảnh cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas vẫn đang bế tắc.

Israel cũng đã giết cả vợ và con trai của ông Odeh, cùng ít nhất ba người khác.

Thủ lĩnh Hamas thiệt mạng, Israel leo thang xung đột Gaza - Ảnh 1.

Đám tang của ông Mohammad Odeh

ẢNH: REUTERS

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Odeh đứng đầu bộ phận tình báo của Hamas vào thời điểm các tay súng Palestine mở cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel ngày 7.10.2023. 

Các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết ông Odeh có thể là thành viên cuối cùng của hội đồng lãnh đạo cấp cao của cánh vũ trang Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Hamas sẽ không còn nắm quyền kiểm soát dân sự hay quân sự đối với Gaza nữa.

Và một kế hoạch mà ông mô tả là "di cư tự nguyện" khỏi vùng lãnh thổ này cũng sẽ được thực hiện "vào thời điểm thích hợp và theo cách thức thích hợp".

Người Palestine bác bỏ mọi nỗ lực nhằm buộc họ phải rời khỏi Gaza. Theo các quan chức y tế Gaza, kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 10, Israel đã giết chết hơn 900 người Palestine. Bốn binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng thời gian đó.

Tin liên quan

Đã tìm ra 5 người kẹt nhiều ngày trong hang động ở Lào

Đã tìm ra 5 người kẹt nhiều ngày trong hang động ở Lào

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy 5 người còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở miền trung Lào, nhưng vẫn còn 2 người mất tích.

Mỹ không cấp thị thực để Ngoại trưởng Iran, Thứ trưởng Nga đến họp HĐBA

Tiêu điểm quốc tế 28.5: Nga dọa đánh đầu não Kyiv | Nhà Trắng sẽ tổ chức đấu võ đài

Khám phá thêm chủ đề

Thủ lĩnh Hamas thiệt mạng xung đột gaza Xung đột Israel Hamas đám tang thủ lĩnh Hamas
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận