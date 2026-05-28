Thêm chỉ huy Hamas thiệt mạng, Israel leo thang tấn công Gaza

Đây là hình ảnh đám tang dành cho Mohammad Odeh, thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas ở Gaza hôm 27.5, một ngày sau khi ông bị giết trong một cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành.

Những cái chết mới xảy ra đồng nghĩa với việc Hamas không còn lại nhiều nhân vật thủ lĩnh để lãnh đạo cánh vũ trang của nhóm, trong bối cảnh cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas vẫn đang bế tắc.

Israel cũng đã giết cả vợ và con trai của ông Odeh, cùng ít nhất ba người khác.

Đám tang của ông Mohammad Odeh ẢNH: REUTERS

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Odeh đứng đầu bộ phận tình báo của Hamas vào thời điểm các tay súng Palestine mở cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel ngày 7.10.2023.

Các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết ông Odeh có thể là thành viên cuối cùng của hội đồng lãnh đạo cấp cao của cánh vũ trang Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Hamas sẽ không còn nắm quyền kiểm soát dân sự hay quân sự đối với Gaza nữa.

Và một kế hoạch mà ông mô tả là "di cư tự nguyện" khỏi vùng lãnh thổ này cũng sẽ được thực hiện "vào thời điểm thích hợp và theo cách thức thích hợp".

Người Palestine bác bỏ mọi nỗ lực nhằm buộc họ phải rời khỏi Gaza. Theo các quan chức y tế Gaza, kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 10, Israel đã giết chết hơn 900 người Palestine. Bốn binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng thời gian đó.