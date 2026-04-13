Thư ký quân sự của Thủ tướng Israel trở thành giám đốc tình báo Mossad

The Times of Israel dẫn thông báo từ văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông đã ký thư bổ nhiệm thiếu tướng Roman Gofman làm Giám đốc Mossad hôm 12.4.

Ông Roman Gofman sẽ lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel từ ngày 2.6 Ảnh: Chụp màn hình The Times of Israel

Theo đó, ông Gofman (50 tuổi) sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình với tư cách là Giám đốc Mossad vào ngày 2.6, khi giám đốc hiện tại là ông David Barnea kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

Thông báo bổ nhiệm được đưa ra sau khi Ủy ban Tư vấn Bổ nhiệm Cấp cao do cựu Chánh án Tòa án Tối cao Asher Grunis đứng đầu đã bật đèn xanh cho ông Gofman. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố ý định đề cử ông Gofman lãnh đạo Mossad vào tháng 12.2025.

Ông Gofman được cho là người thân cận với ông Netanyahu, từng giữ chức thư ký quân sự của nhà lãnh đạo này gần hai năm. Trong thời gian đó, ông Gofman đã thay mặt Thủ tướng Netanyahu thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và giám sát việc thực thi các chỉ thị của thủ tướng trong Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ông Gofman là một vị tướng quân đội dày dạn kinh nghiệm, người đã nhanh chóng đến biên giới phía nam của Israel trong cuộc tấn công do lực lượng Hamas dẫn đầu vào ngày 7.10.2023.

Tuy nhiên, việc đề cử ông Gofman làm Giám đốc Mossad đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức an ninh đương nhiệm và tiền nhiệm. Họ lập luận rằng ông Gofman thiếu kinh nghiệm về tình báo, vốn là điều kiện cần thiết để lãnh đạo Mossad, theo The Times of Israel.

Mossad được thành lập ngày 13.12.1949, được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính trị và an ninh của Israel cũng như khu vực Trung Đông.

Mossad tập trung vào hoạt động bên ngoài lãnh thổ, từ thu thập thông tin, chống khủng bố, đến thực hiện các chiến dịch phá hoại và ám sát nhắm vào các mối đe dọa đối với Israel. Trong quá trình hoạt động, Mossad đã thực hiện nhiều vụ ám sát táo bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại.