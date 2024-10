Lãnh đạo đơn vị Iran chống tình báo Israel là điệp viên Mossad?

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30.9, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết Iran từng lập một đơn vị để ngăn chặn các hoạt động của cơ quan tình báo Mossad của Israel.



Tuy nhiên, đến năm 2021, Iran phát hiện ra rằng lãnh đạo đơn vị đó cùng 20 thành viên khác lại chính là điệp viên của Mossad.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ẢNH: AFP

"Israel đã tổ chức các chiến dịch phức tạp bên trong Iran. Họ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin. Tại Iran, họ vẫn im lặng về chuyện này. Người phụ trách đơn vị chống Israel tại Iran lại là một điệp viên của Israel", ông Ahmadinejad nói.

Vị cựu tổng thống (tại nhiệm từ 2005-2013) cho rằng những điệp viên này đã đánh cắp tài liệu về hạt nhân của Iran vào năm 2018 và đứng sau vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Bình luận của ông Ahmadinejad được đưa ra sau khi nhiều thủ lĩnh của các lực lượng thân Iran bị ám sát trong thời gian gần đây. Mới nhất, thủ lĩnh tổ chức Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại khu vực phía nam thủ đô Beirut của Li Băng hôm 27.9. Phó chỉ huy Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Nilforoushan cũng thiệt mạng trong vụ không kích.

Mỹ giận dữ với Israel vì vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah?

Tờ Le Parisien của Pháp dẫn nguồn tin an ninh Li Băng tiết lộ rằng "nội gián" Iran đã giúp Israel biết được thông tin ông Nasrallah đến sở chỉ huy ngầm của Hezbollah và tiến hành vụ không kích. Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Israel cho hay giới lãnh đạo nước này đã biết về nơi ở của ông Nasrallah trong nhiều tháng và quyết định tấn công vào tuần trước bởi họ tin rằng có thời cơ ngắn để ra tay trước khi vị thủ lĩnh biến mất.