Cháy rừng lịch sử tàn phá Pháp và Tây Ban Nha, hơn 250.000 người sơ tán

Theo Reuters ngày 25.7, các đám cháy rừng ở vùng ven biển tây nam nước Pháp đang lan sâu vào đất liền, hướng về thành phố Bordeaux và buộc khoảng 197.000 người tại các tỉnh Gironde và Landes phải sơ tán.

Viết trên mạng xã hội X tối 25.7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cảnh báo những giờ tới sẽ rất khó khăn do điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi. Ông nhấn mạnh: "Các đám cháy đang tấn công đất nước chúng tôi đã đạt đến mức độ chưa từng thấy".

Khói lớn bốc lên từ đám cháy rừng ở miền tây nam nước Pháp ngày 24.7 ẢNH: AFP

Quân đội Pháp đã được huy động tối đa để hỗ trợ dập lửa. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cam kết điều máy bay, lực lượng cứu hộ để hỗ trợ Pháp.

Tại Tây Ban Nha, tình hình cũng rất thách thức, khi nước này lần đầu tiên phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về cháy rừng, khi 3 đám cháy lớn bùng phát quanh thủ đô Madrid, theo The Guardian. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận 1 trường hợp tử vong đầu tiên trong đợt cháy rừng lần này, là một cụ ông tử vong trong ô tô do mắc kẹt giữa đám cháy ở ngoại ô thành phố Valencia. Liên minh châu Âu (EU) đã điều động các máy bay cứu hỏa từ nhiều nước đến hỗ trợ Tây Ban Nha.

Các nhà khoa học nhận định thiên tai lần này là hệ quả của các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 tại các khu vực hỏa hoạn ở Pháp lên tới 32,2 độ C, cao hơn 7,3 độ C so với mức trung bình lịch sử.

Lực lượng cứu hỏa đối phó đám cháy tại thị trấn El Tiemblo, Tây Ban Nha ngày 24.7 ẢNH: REUTERS

Một mối quan tâm khác là nguy cơ hỏa hoạn đe dọa các vườn nho nổi tiếng ở vùng Bordeaux. Tuy nhiên, các chuyên gia làm rượu vang trấn an rằng các khu vực trồng trọt hiện chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. Ở thời điểm này, nho chưa chín nên thiếu lượng đường cần thiết để liên kết với các hợp chất tạo ra mùi khói khét. Do đó, chất lượng rượu vang của vụ thu hoạch vào đầu tháng 9 dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng.