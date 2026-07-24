Rủi ro ẩn sau những đợt nắng nóng cực đoan

Vấn đề của toàn cầu

Chính phủ và người dân nhiều quốc gia những ngày qua chật vật ứng phó tác động tiêu cực từ nắng nóng cực đoan. Theo AP hôm qua (23.7), cơ quan y tế công cộng Pháp ghi nhận 5.700 ca tử vong vượt mức thông thường trong đợt nắng nóng lịch sử từ ngày 17.6 - 2.7. Nhiệt độ nhiều khu vực vượt mức 40 độ C, trong đó thủ đô Paris chịu ảnh hưởng nặng nhất. Xét trên toàn châu Âu, đợt nóng đến sớm được xem là nguyên nhân chính khiến số ca tử vong vượt mức thông thường lên tới hơn 10.000 người.

Nắng nóng cùng với gió khô đã châm ngòi hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha, khiến 3 lính cứu hỏa thiệt mạng (2 người tại Pháp và 1 người tại Ý) và hàng ngàn người phải sơ tán. Tại Tây Ban Nha, hỏa hoạn thiêu rụi 32.000 ha ở phía bắc Madrid và đe dọa khu vực Toledo, buộc giới chức phải phong tỏa nhiều tuyến đường lớn. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết tính từ đầu năm nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 100.000 ha đất ở nước này, tương đương mức trung bình cả năm trong một thập niên qua.

Khói lớn bốc cuồn cuộn do cháy rừng ở thị trấn Saumos, tây nam nước Pháp ngày 22.7 ẢNH: AFP

Tại châu Á, báo The Japan Times đưa tin Nhật Bản có hơn 10.000 người phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt chỉ trong tuần từ 13 - 19.7, cao gấp 2,4 lần so với tuần trước đó và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong ngày 22.7, một số thành phố tại Nhật Bản như Kuwana, Mino, Hamamatsu ghi nhận mức nhiệt hơn 40 độ C. Chính quyền cũng phát cảnh báo sốc nhiệt đến 39 tỉnh. TP.Astana của Kazakhstan - thủ đô lạnh thứ hai thế giới - cũng đã ghi nhận mức nhiệt 39,5 độ C vào ngày 14.7, phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất cách đây 34 năm.

Hệ lụy khó lường

Theo Đài Euronews, nghiên cứu mới của Tổ chức World Weather Attribution (WWA) - tập hợp chuyên gia khí hậu từ nhiều nước - chỉ ra rằng các đợt hạn hán tại châu Âu hiện nay chủ yếu do nhiệt độ cao làm bốc hơi nước trong đất nhanh chóng, thay vì chỉ do thiếu mưa. Tiến sĩ Sarah Kew thuộc Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan (KNMI) giải thích cái nóng đang biến các đợt khô hạn thông thường thành hạn hán thảm khốc. Đồng quan điểm, tiến sĩ Dominik Schumacher từ Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ) nhấn mạnh: "Không khí nóng đang hút cạn độ ẩm từ sông, hồ và đất. Điều này thay đổi hoàn toàn cách hình thành hạn hán ở châu Âu".

Người dân giải nhiệt gần đài phun nước ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25.6 ẢNH: AP

Không chỉ đe dọa trực tiếp đến sinh mạng, nắng nóng cực đoan đang làm "bốc hơi" nền kinh tế với hậu quả trực tiếp đang dội thẳng vào ngành nông nghiệp. Báo The Guardian hôm 22.7 dẫn số liệu chỉ ra đợt nắng nóng tháng 6 đã khiến nông dân châu Âu mất khoảng 9 triệu tấn hoa màu trong ngành ngũ cốc, với ước tính thiệt hại doanh thu lên tới 2,1 tỉ USD. Việc sản lượng ngô, lúa mì sụt giảm mạnh sẽ khiến 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và Anh đối mặt với vụ thu hoạch tồi tệ nhất kể từ năm 2018. Các chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng nông nghiệp này sẽ kéo theo giá lương thực tăng vọt, giáng đòn nặng nề vào nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nắng nóng còn khiến năng suất kinh tế sụt giảm nghiêm trọng do công nhân không thể làm việc dưới thời tiết thiêu đốt. Theo AFP dẫn báo cáo từ Trường Kinh tế London (LSE), đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 tại Anh đã làm mất đi 24 triệu giờ làm việc, gây thiệt hại kinh tế ước tính 1,5 tỉ USD. Lực lượng lao động trong các ngành đòi hỏi thể lực và làm việc ngoài trời như xây dựng và nông nghiệp phải cắt giảm giờ làm nhiều nhất, phản ánh thách thức lớn của hạ tầng và hệ thống lao động trước một thế giới đang ngày càng nóng lên.