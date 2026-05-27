Từ vụ nam sinh nguy kịch sau đá bóng dưới nắng nóng: Cẩn trọng sốc nhiệt

Kỳ nghỉ hè là thời điểm mà các em nhỏ mong chờ để tha hồ đá bóng, chạy bộ, học bơi, tham gia trại hè hay các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc vận động không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ nam sinh nguy kịch sau đá bóng dưới nắng nóng gần đây là minh chứng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đơn vị này vừa cứu sống một nam sinh 15 tuổi sống tại TP.HCM sau gần 3 tuần điều trị tích cực. Trước đó, khi đang chơi bóng cùng bạn tại câu lạc bộ, nam sinh bất ngờ than mệt, vã mồ hôi nhiều rồi ngất xỉu. Thầy và bạn nhanh chóng đưa em đến trạm y tế gần đó. Sau đó, em được chuyển lên bệnh viện trong tình trạng rối loạn tri giác.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt cao 40 độ C, thở nhanh, mạch yếu, huyết áp khó đo. Kết quả xét nghiệm cho thấy em bị tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt nặng, biến chứng ly giải cơ, tổn thương gan, tụy và thận cấp.

Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết đây là trường hợp sốc nhiệt nặng. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Mùa hè, trẻ em dành nhiều thời gian vui chơi và vận động ngoài trời ẢNH: AN VY

"Sốc nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng quá cao, thường trên 40 độ C. Khi đó, hệ điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể", bác sĩ Tiến nói.

Bác sĩ Tiến cho biết theo bệnh sử, nam sinh có thói quen chơi bóng đá thường xuyên. Mỗi ngày, em tập từ 17 giờ đến 20 giờ. Cuối tuần, em vẫn chơi thêm vào buổi sáng. Vào ngày xảy ra sự việc, em vận động dưới trời nắng nóng từ sớm.

Thói quen khá phổ biến của các em nhỏ trong dịp hè

Chị Nguyễn Thu Hằng (34 tuổi), ngụ đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết đây cũng là thói quen khá phổ biến của các em nhỏ trong dịp hè. Sau một năm học vất vả, các em được ba mẹ cho tham gia các lớp thể thao để rèn sức khỏe, giảm thời gian dùng điện thoại...

"Con trai của mình hiện học lớp 3 cũng rất thích đá bóng. Mùa hè cháu ở nhà nhiều nên mình hỏi thêm các lớp dạy đá bóng để cháu tập luyện. Nhưng thấy trời nắng quá, mình cũng lo", chị Hằng nói.

Trong khi đó, anh Trần Minh Tâm (35 tuổi), ngụ đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho rằng việc tìm nơi vận động phù hợp cho con không dễ. "Cho con ở nhà thì bí bách, mà đưa ra sân thì sợ nắng", anh Minh nói.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Phó giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình và Trưởng đơn vị Y học thể thao của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khi trẻ vận động ở cường độ cao trong giai đoạn nắng nóng, điều đầu tiên mà phụ huynh cần chú ý là nhiệt độ ngoài trời.

"Nếu nóng quá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng hô hấp và tim mạch của người vận động. Bên cạnh đó, bé cần được bù đủ nước và các chất điện giải khi tập luyện, thi đấu", bác sĩ Vũ nói.

Bác sĩ Vũ phân tích trẻ em thường dành 9 tháng đi học nên không có thời gian tập luyện dài hơi. Khi vào mùa hè, các bé thường hưng phấn và chơi quá sức trong thời gian ngắn với cường độ cao, dẫn đến cơ thể không đáp ứng kịp.

Khi trẻ vận động ngoài trời nhiều, dễ bị sốc nhiệt nếu không cẩn trọng ẢNH MINH HỌA: AN VY

Do đó, bác sĩ Vũ cho rằng phụ huynh cần theo dõi con thật sát sao trong kỳ nghỉ hè. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường sau khi vận động, cần đưa đi kiểm tra sức khỏe kịp thời.

Tập luyện giữa trời nắng nóng, cần lưu ý gì?

Bác sĩ Tiến nói để phòng sốc nhiệt, trẻ nên vui chơi, tập luyện ở nơi thoáng mát, cần tránh các khung giờ nắng gắt. Nếu phải tập ngoài trời, nên cho cơ thể làm quen dần với nắng nóng trong vài ngày. Bé không nên tăng cường độ vận động đột ngột.

Việc uống nước cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ Tiến, trẻ cần uống nước trước, trong và sau khi vận động, ngay cả khi chưa thấy khát. Trong lúc tập luyện, cứ khoảng 20 phút nên bổ sung nước để tránh mất nước. Trang phục khi tập thể thao mùa nóng nên mỏng, nhẹ, rộng, ngắn tay và sáng màu. Khi hoạt động ngoài trời, trẻ nên đội nón rộng vành. Phụ huynh có thể cho trẻ sử dụng kem chống nắng phù hợp.

"Thời gian vận động cũng cần được giới hạn. Mỗi lần tập chỉ nên kéo dài khoảng 20-25 phút. Tổng thời gian không nên quá 45-60 phút mỗi ngày. Trẻ cần có thời gian nghỉ giữa các hiệp. Khi trẻ có biểu hiện khó chịu, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn,… phụ huynh và thầy cô cần cho trẻ dừng ngay hoạt động. Sau đó, đưa trẻ vào chỗ mát nghỉ ngơi và theo dõi", bác sĩ Tiến nói.