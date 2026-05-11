Giữa nắng nóng, vì sao nhiều người rủ nhau đi bắn cung?

Tại địa điểm tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, khá đông bạn trẻ đến đây để trải nghiệm bắn cung, cũng như tìm một nơi trốn nóng giữa trưa nắng gắt.

Trần Thị Lý (28 tuổi), làm việc ở đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết cô biết đến địa điểm bắn cung ngập tràn cây xanh này qua bạn bè và quyết định ghé chơi thử. Với Lý, đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cách để đổi không khí sau những ngày làm việc căng thẳng.

Khu vực bắn cung xanh mát, thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm ẢNH: AN VY

"Chỉ 70.000 đồng là mình có thể trải nghiệm một hoạt động mới trong khoảng 30 phút, lại còn tránh được cái nóng bên ngoài. Ở đây có người hướng dẫn nên mình thấy dễ chơi", Lý nói.

Một điểm cộng nữa, theo Lý, chính là khu bắn cung này mang đến cảm giác khá khác biệt. Dù nằm trong nhà, nơi đây vẫn thoáng đãng nhờ thiết kế mở, xung quanh có nhiều mảng cây xanh, tạo cảm giác mát mắt.

Còn Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết chỉ sau vài lượt bắn, anh bạn đã bắt đầu bị cuốn vào trò chơi ngắm mục tiêu, giữ thăng bằng cơ thể rồi thả mũi tên.

"Mình nghĩ sự tập trung cao độ khiến bộ môn này trở nên hấp dẫn. Không cần phải hoạt động quá nhiều, mà ta chỉ cần đứng yên, điều chỉnh tư thế, giữ nhịp thở ổn định, dồn sự chú ý vào từng thao tác… là có thể bắn được. Chơi một lúc thôi là thấy xả stress lắm", Dũng nói.

Người chơi sẽ được hướng dẫn các thao tác cơ bản trước khi trải nghiệm bắn cung ẢNH: AN VY

Nguyễn Xuân Hà My (23 tuổi), ngụ ở đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng (TP.HCM), thì chia sẻ rằng khi đến địa điểm tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM để xem triển lãm, cô bị bất ngờ khi thấy bên trong có một khu bắn cung được bao quanh bởi nhiều cây xanh.

"Mình không ngờ ở đây lại xanh mát đến vậy. Giữa thời tiết nóng bức, không gian bên trong vẫn tạo cảm giác dễ chịu. Mình thử trải nghiệm và thấy bộ môn này khá vui, giá vé cũng hợp lý", Hà My chia sẻ.

Không gian mở giúp bắn cung gần hơn với người trẻ

Theo bà Đoàn Thị Lệ, Chủ nhiệm CLB Bắn cung tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ khi chuyển sang địa điểm tạm mới, lượng khách biết đến khu bắn cung tăng lên rõ rệt.

Bà Lệ cho rằng một trong những lý do lớn nhất đến từ chính vị trí và không gian trải nghiệm. "Không gian ở đây thoáng nên mọi người đi ngang dễ nhìn thấy hơn", bà nói.

Theo bà Lệ, với môn bắn cung, yếu tố không gian ảnh hưởng khá nhiều đến cảm nhận của người chơi. Đây là bộ môn cần sự tập trung, bình tĩnh và cảm giác thoải mái. Vì vậy, một nơi vừa có mái che, vừa gần gũi với thiên nhiên, sẽ giúp mọi người dễ tiếp cận với bắn cung hơn.

"Không gian bên này khá thích hợp cho môn bắn cung nên được các bạn trẻ mê tít. Nó vừa có độ thoáng của thiên nhiên, vừa có mái che nên các bạn có cảm giác nửa ngoài trời, nửa trong nhà. Dù thời tiết đang nóng bức nhưng nhiều bạn vẫn thấy thoải mái khi trải nghiệm ở đây", bà nói.

Theo giới thiệu từ đại diện câu lạc bộ, người mới có thể chọn hình thức trải nghiệm theo giờ trước khi quyết định theo học lâu dài. Mức phí hiện tại là 70.000 đồng cho 30 phút mỗi người. Trước đó, người chơi sẽ được các cung thủ hướng dẫn các nguyên tắc an toàn cơ bản, cách cầm cung, giữ tư thế, bắn mũi tên đúng cách…

"Khi các bạn đến trải nghiệm, bên chúng tôi sẽ hướng dẫn từ đầu để đảm bảo an toàn. Nếu sau khi chơi xong mà thấy thích và muốn gắn bó lâu dài với bộ môn này thì bạn có thể đăng ký tham gia lớp học", bà Lệ cho biết.

Càng về chiều tối, khu vực này càng đông khách. Nhiều người phải chờ lượt mới để vào bắn cung ẢNH: AN VY

Bà Lệ bật mí không ít bạn trẻ sau khi đến chụp ảnh hoặc đi cùng bạn bè đã quyết định thử bắn cung vì tò mò, hay thậm chí là đăng ký học lớp chuyên nghiệp luôn. Khi chơi bắn cung, bạn còn học cách kiểm soát cơ thể, nhịp thở và cảm xúc của mình qua từng lượt bắn.

Theo bà Lệ, điểm thú vị của bắn cung nằm ở chỗ người chơi phải kiên nhẫn với chính mình. Có những mũi tên đi chệch đích, có những lần phải chỉnh lại tư thế từ đầu, nhưng chính quá trình đó khiến bạn trẻ cảm thấy hứng thú và muốn quay lại đây thêm nhiều lần nữa.