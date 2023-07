Giới trẻ mang cổ phục, học cưỡi ngựa bắn cung, tái hiện võ tướng thời xưa

An An (15 tuổi) mang giày cao cổ, đội nón bảo hiểm, chậm rãi bước lại chỗ con ngựa đốm trắng sữa quen thuộc, xoa đầu và nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Đó là những kiến thức cơ bản mà An được dạy khi học cưỡi ngựa thể thao: giao tiếp với con vật bằng ngôn ngữ riêng.