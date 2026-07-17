Đã có 12.000 người chết do nắng nóng ở 8 nước châu Âu

AFP đã phân tích dữ liệu về số ca tử vong vượt mức bình thường từ ngày 22-28.6 tại Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Trong giai đoạn này, đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở một số quốc gia, khoảng 10.000 ca tử vong đã được ghi nhận. Thêm 2.200 ca tử vong nữa có liên quan đến đợt nắng nóng ở Vương quốc Anh từ ngày 18-28.6, theo ước tính của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office).

Một người đàn ông rửa mặt để hạ nhiệt giữa lúc nắng nóng ở Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 23.6 Ảnh: AFP

Dữ liệu sơ bộ từ Hệ thống Giám sát tử vong Châu Âu (EuroMOMO) cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể số ca tử vong vượt mức bình thường trong tuần cuối tháng 6, lên tới 14.260. Số liệu này dựa trên thống kê chính thức từ 24 quốc gia, chiếm khoảng 400 triệu dân. Số liệu của EuroMOMO không bao gồm một số khu vực ở Đông Âu.

"Mùa hè vẫn chưa kết thúc," ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo trong một tuyên bố. "Đây không phải là một thảm họa tự nhiên và nó đang lặp lại hằng năm vì quá nhiều chính phủ vẫn coi nắng nóng là một hiện tượng thời tiết chứ không phải là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe", ông Kluge khẳng định.

"Các công cụ để ngăn chặn hầu hết các ca tử vong này đã có sẵn. Hướng dẫn đã được công bố. Bằng chứng đã rõ ràng. Những gì chính phủ làm tiếp theo là một sự lựa chọn, và mùa hè này cho thấy điều gì đang bị đe dọa", ông Kluge nói.

Nhằm đối phó tình trạng nắng nóng cực đoan, các chính phủ, thành phố và nhà tuyển dụng ở châu Âu đang dần chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp. Trên khắp lục địa, giới chức đang triển khai kết hợp các hành động khẩn cấp ngắn hạn và các chiến lược thích ứng dài hạn để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và duy trì các dịch vụ thiết yếu, theo báo Hespress.

Cụ thể, các chính phủ châu Âu đã kích hoạt cảnh báo nắng nóng cấp cao khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Trong đó, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và một số vùng của Vương quốc Anh đã ban hành cảnh báo đỏ, cảnh báo về nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Giới chức kêu gọi người dân tránh các hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm và theo dõi người già hoặc những thành viên gia đình dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, các thành phố mở không gian làm mát công cộng. Theo Reuters, các trung tâm làm mát đang trở thành một trong những biện pháp khẩn cấp đầu tiên được triển khai tại các khu vực đô thị bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu.

Nhiều chủ doanh nghiệp cũng tăng cường các biện pháp an toàn liên quan nhiệt độ cao. Nước uống bổ sung, thiết bị làm mát và khu vực nghỉ ngơi có bóng mát đang được cung cấp cho người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức. Một số nơi làm việc cũng đang tăng thời gian nghỉ giải lao bắt buộc.