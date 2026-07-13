Hơn 10.000 ca tử vong vượt mức thông thường tại châu Âu trong đợt nắng nóng

Reuters ngày 13.7 dẫn thông tin từ Mạng lưới theo dõi tỷ lệ tử vong châu Âu (EuroMOMO), đơn vị được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ, cho biết trong số 10.000 ca tử vong vượt mức thông thường vừa qua, có hơn 9.000 trường hợp là người từ 65 tuổi trở lên.

Dữ liệu được tổng hợp từ thống kê tử vong quốc gia ở 27 nước châu Âu, bao gồm các ca tử vong vượt mức do mọi nguyên nhân trong tuần từ ngày 22 - 28.6, thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều quốc gia khác.

Người dùng ô che nắng khi đi bộ ngoài trời tại thủ đô Paris, Pháp ngày 11.7 ẢNH: REUTERS

Giới khoa học cho biết không có yếu tố quan trọng nào khác (chẳng hạn dịch bệnh) góp phần khiến số ca tử vong tăng vọt.

Bác sĩ Lasse Vestergaard, thuộc Viện Huyết thanh Statens (Đan Mạch), nhận định với Reuters rằng việc tỷ lệ tử vong vượt mức tăng cao như vậy vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Ông nhấn mạnh ngoài vấn đề nắng nóng cực đoan, rất khó để giải thích số liệu tử vong trên bằng bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Trước đợt nắng nóng, tỷ lệ tử vong tổng hợp của các quốc gia châu Âu trong 8 tuần liên tiếp đều thấp hơn mức thông thường khoảng 500 ca.

Mặc dù EuroMOMO không công bố số ca tử vong vượt mức của từng quốc gia cụ thể, mạng lưới này lưu ý Pháp và Bỉ là hai nước duy nhất ở châu Âu ghi nhận tỷ lệ tử vong "vượt mức rất cao" trong tuần cuối cùng của tháng 6.

Trong một nghiên cứu khác được công bố ngày 13.7, các chuyên gia ước tính có khoảng 2.700 người đã tử vong do nắng nóng tại Anh trong đợt nóng tháng 5 - 6. Đáng chú ý, nghiên cứu chung của Đại học Hoàng gia London, Cơ quan Khí tượng Anh và Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London chỉ ra rằng 42% trong số các ca tử vong này trực tiếp bắt nguồn từ mức nhiệt tăng thêm do tình trạng nóng lên toàn cầu.