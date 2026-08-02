Xác tàu chiến lộ diện vì nước sông Danube cạn đi

Xác tàu chiến Đức bị chìm từ thời thế chiến thứ thứ hai đã lộ diện do nước sông Danube cạn đi ở đoạn Prahovo, Serbia ảnh: reuters

Mực nước của sông Danube, vốn chảy qua 10 nước từ vùng tây nam nước Đức đến biển Đen, đang ở mức thấp chưa từng có trên nhiều đoạn của con sông, làm phơi bày những bãi đá, doi cát và xác tàu chiến bị chôn vùi nhiều thập niên trước.

Tờ The Independent (Anh) hôm 1.8 đưa tin một xác tàu chiến Đức từ thế chiến thứ hai đã lộ diện trên lòng sông ở đoạn Prahovo (Serbia).

Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho biết xác tàu từ thời Đức Quốc xã chỉ là một trong số khoảng 200 xác tàu đang nằm dưới đáy sông Danube, bao gồm tàu chở hàng, tàu kéo và sà lan bị phá hủy hồi thời chiến.

Tàu chiến phát xít Đức lộ ra trên sông Danube

Ở một đoạn khác của con sông, xác tàu hàng Fulton của Hungary cũng nổi lên mặt nước gần Opatovac (Croatia).

Sông Danube đang trải qua tình trạng mực nước thấp kỷ lục trong bối cảnh một đợt nắng nóng mới đang bao trùm Tây Âu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch và hoạt động vận tải, công nghiệp trong khu vực.

Tại Budapest, thủ đô Hungary, giới chức quản lý nước đo được mực nước sông Danube chỉ còn 23 cm vào sáng 29.7, phá kỷ lục trước đó là 33 cm vào năm 2018.

Mực nước xuống quá thấp buộc các tàu du lịch vốn thường cập bến tại trung tâm Budapest để khách tham quan thành phố phải neo đậu xa hơn ở những khu vực thượng nguồn. Trong khi đó, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy gần như tê liệt, theo Bộ Giao thông và Đầu tư Hungary.

Đến ngày 1.8, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này sẽ lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ phải tạm ngừng hoạt động của Nhà máy Điện hạt nhân Paks vào ngày 2.8 (giờ địa phương). Nguyên nhân là do không đủ nước từ sông Danube để làm mát lò phản ứng của nhà máy, theo Reuters.

Tại Romania, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi mực nước sông Danube xuống thấp làm suy giảm sản lượng điện.