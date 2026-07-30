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Thế giới

Gần 10.000 chết do nắng nóng ở Đức

Văn Khoa
Văn Khoa
Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, ước tính từ đầu năm đến nay có khoảng 9.800 người trên khắp nước này đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, theo Reuters.

RKI công số liệu trên trong hôm nay 30.7, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo sẽ vượt mức 40 độ C tại nhiều khu vực ở Đức. Cũng theo RKI, tỷ lệ tử vong do nắng nóng cao nhất rơi vào nhóm người từ 75 tuổi trở lên.

Gần 10.000 chết do nắng nóng ở Đức - Ảnh 1.

Cảnh sát xịt nước làm mát cho người dân đến dự buổi hòa nhạc ở Berlin vào ngày 28.6, khi nhiệt độ ở thủ đô của Đức được dự báo lên tới 40 độ C

Ảnh: AFP

RKI còn đánh giá tỷ lệ tử vong tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình trên 20 độ C. "Do đó, chúng tôi dự đoán rằng các đợt nắng nóng trong mùa hè này cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ tử vong tương tự", RKI nhận định.

Trước đó, vào tháng 6, Đức đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ từ 40 độ C trở lên tại nhiều khu vực.

Trong một diễn biến khác, 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng ở Hy Lạp trong ngày 29.7, theo AFP.

Trong đó có 2 lính cứu hỏa đã tử vong trên đảo Crete trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khống chế một đám cháy rừng ở khu vực nông thôn, theo cơ quan cứu hỏa Hy Lạp.

Đài truyền hình nhà nước Hy Lạp ERT đưa tin 2 người đàn ông trên đảo Crete đã bị ngọn lửa bao vây ngay trong xe cứu hỏa của họ tại khu vực chân núi gần thành phố Rethymno ở phía tây.

Hy Lạp thường xuyên đối mặt với các vụ cháy rừng tàn khốc vào mùa hè, khi tình trạng hạn hán kéo dài, nhiệt độ cao và gió mạnh tạo điều kiện lý tưởng cho ngọn lửa lan rộng nhanh chóng.

Cho đến nay, Hy Lạp phần lớn vẫn tránh được đợt nắng nóng gay gắt và những vụ cháy rừng tàn khốc đã hoành hành ở một số quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha và Pháp trong mùa hè này.

Trong tuần trước, một đợt nắng nóng kéo dài 3 ngày đã đẩy nhiệt độ lên tới 43 độ C tại một số khu vực của Hy Lạp, theo AFP.


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