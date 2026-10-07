Vụ flydubai: cơ phó từng vào tầm mắt tình báo, mở rộng điều tra ở nhiều nước

Báo The Guardian ngày 7.10 cho hay quá trình điều tra ông Hamam al-Hammami (29 tuổi) - cơ phó người Oman đã tấn công cơ trưởng hòng chiếm quyền kiểm soát chuyến bay của Hãng flydubai chở 182 người hướng đến thành phố Tel Aviv (Israel) ngày 30.9 - đã được mở rộng sau khi nắm thông tin về quá trình đào tạo của người này.

Nhờ cơ trưởng Smit Machchhar kịp thời mở khóa cửa buồng lái, hành khách và phi hành đoàn đã khống chế thành công nghi phạm. Sau vụ việc được nhận định là một âm mưu tấn công khủng bố, hồ sơ của cơ phó al-Hammami lập tức bị lật lại, hé lộ một hành trình đào tạo hàng không trải dài qua nhiều quốc gia.

Máy bay của Hãng hàng không flydubai ẢNH: AP

Mới nhất, cơ quan chức năng New Zealand đã vào cuộc điều tra al-Hammami sau khi nắm được người này từng được đào tạo phi công tại New Zealand.

Truyền thông quốc tế tiết lộ từ năm 2015 - 2017, ông al-Hammami từng theo học tại một trường đại học ở Úc nhưng đã bỏ học. Trong năm 2018 - 2019, nghi phạm đăng ký học tại L3 Airline Academy - một trong những cơ sở đào tạo phi công lớn nhất tại Anh, theo The Telegraph. Tại đây, ông được huấn luyện lý thuyết ở các trung tâm như Southampton, Bournemouth và thực hành trên thiết bị mô phỏng gần sân bay Gatwick.

Theo chương trình đào tạo, al-Hammami được đưa đến New Zealand tiếp tục huấn luyện. Cảnh sát nước này xác nhận al-Hammami đã được cấp thị thực sinh viên để tham gia khóa huấn luyện bay thực tế trong 6 tháng (từ ngày 30.11.2018 đến ngày 23.5.2019).

Sau khi hoàn tất các khóa học, phi công al-Hammami được nhận vào làm việc cho Hãng hàng không Oman Air. Tuy nhiên, đến tháng 2.2025, hãng này đã đình chỉ công tác huấn luyện bay của nghi phạm và chuyển người này sang một vị trí khác do lo ngại về các quan điểm cực đoan.

Các tài khoản mạng xã hội của nghi phạm cho thấy người này mang tư tưởng cực đoan, thường xuyên kêu gọi bạo lực với phụ nữ và áp đặt các quy định tôn giáo hà khắc. Trong một bài đăng năm 2022, al-Hammami mô tả những năm du học tại Úc, Anh và New Zealand chính là "những năm tháng vàng son trong cam kết tôn giáo" của mình.

Tờ Financial Times hôm 4.10 tiết lộ cơ quan tình báo Úc có lưu lại hồ sơ của al-Hammami. Theo các nguồn thạo tin, người này cũng từng đi đến các nhà thờ Hồi giáo cực đoan, theo dõi các website cực đoan trong thời gian lưu trú tại Úc.

Hiện cơ quan chức năng các nước đang điều tra làm rõ những mối quan hệ của nghi phạm trong thời gian lưu trú tại các quốc gia nêu trên, nhằm xác định xem ai đã gây ảnh hưởng lên tư tưởng của al-Hammami và liệu người này hành động một mình hay có sự hậu thuẫn từ bên ngoài.