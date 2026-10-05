Rà soát an ninh toàn bộ các chuyến bay đến Israel sau vụ flydubai

Một máy bay Boeing 737 MAX 8 của flydubai chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion của Israel hôm 30.9

ảnh: afp

AFP hôm nay 5.10 dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu chỉ đạo người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Shmuel Ben Ezra bổ nhiệm người tiến hành kiểm tra toàn diện mọi khía cạnh an ninh của hoạt động hàng không dân sự nước ngoài đến Israel.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi tại Israel về việc mở cuộc điều tra lỗ hổng an ninh đã để một cơ phó người Oman tên Hamam al-Hammami có cơ hội tấn công cơ trưởng người Ấn Độ nhằm tìm cách làm rơi chuyến bay flydubai từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) hôm 30.9.

Truyền thông Israel đưa tin phi công phụ có ý đồ làm rơi máy bay trên lãnh thổ Israel.

Chuyến bay chở 182 người đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út do cơ phó dùng búa tấn công cơ trưởng và tìm cách lái máy bay đâm xuống đất. Tổ bay và một số hành khách đã can thiệp kịp thời và hạ cánh máy bay an toàn. Hầu hết hành khách là người Israel.

Những hình ảnh cho biết gì về vụ cơ trưởng flydubai bị đâm trong buồng lái?

Những lời chỉ trích tập trung vào việc bằng cách nào một phi công đến từ một quốc gia không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel lại có mặt trong buồng lái trên một chuyến bay đến Tel Aviv.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev bác bỏ trách nhiệm đối với vụ việc, cho rằng việc đảm bảo an ninh trên những chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan tình báo đối ngoại Mossad và cơ quan an ninh nội địa và phản gián Shin Bet.

Trước đó, một báo cáo năm 2024 của phía kiểm toán nhà nước Israel phát hiện chưa có sự phân định rõ ràng về trách nhiệm đảm bảo an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Israel, và khuyến nghị chính phủ xử lý tình trạng này.

Trước lời phủ nhận của bà Regev, phe đối lập cho rằng bộ trưởng phải là người chịu trách nhiệm chính và phải lập tức từ chức vì để xảy ra lỗ hổng an ninh vì Cơ quan Hàng không Dân dụng trực thuộc Bộ Giao thông Israel.