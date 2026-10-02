Lỗ hổng lớn về an ninh vụ cơ phó cố làm rơi máy bay flydubai?

Theo bản tin do Kênh 12 của Israel phát hôm 1.10, các cơ quan an ninh nước này đã không thực thi đầy đủ lệnh cấm phi công từ các quốc gia đối đầu bay đến Tel Aviv. Sự tắc trách này đã bị phơi bày sau vụ tấn công trên một chuyến bay của Hãng hàng không flydubai (UAE) hôm 30.9.

Một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng flydubai chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion của Israel tại Lod vào ngày 30.9 Ảnh: AFP

Vụ tấn công do một cơ phó người Oman thực hiện, nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời nhờ hành động của các hành khách Israel, cơ trưởng và những phi công khác trên máy bay, theo The Times of Israel.

Cơ phó bị cáo buộc đã cố tình tìm cách làm cho chiếc Boeing 737 của flydubai đang chở 174 hành khách và 6 thành viên phi hành rơi, sau khi chính ông này đâm cơ trưởng bị thương. Cuối cùng, máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út, và toàn bộ hành khách (phần lớn là người Israel) sau đó được đưa về Israel trên một chuyến bay khác.

Oman hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Hiệp định Abraham, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE vào năm 2020, quy định cấm phi công bay đến Israel nếu quốc gia của họ không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Tuy nhiên, bất chấp quy định đó, Israel đã cho phép hàng chục phi công người Oman bay đến Israel trong những năm gần đây, theo Kênh 12. Israel đã buông lỏng việc giám sát quy định cấm này và tin tưởng giao cho các hãng hàng không nước ngoài tự thực thi, theo bản tin.

Kênh 12 nêu rõ rằng cơ quan an ninh Shin Bet của Israel chưa bao giờ kiểm tra lý lịch hay nguồn gốc của các phi công thuộc flydubai, ngoài việc chỉ yêu cầu hãng không sử dụng phi công đến từ các quốc gia không có quan hệ với Israel.

Về phần mình, Bộ Giao thông vận tải Israel khẳng định trong một tuyên bố gửi tới Kênh 12 rằng Shin Bet chưa bao giờ đưa ra cảnh báo cụ thể nào về các mối đe dọa liên quan flydubai, ngoại trừ yêu cầu tăng cường kiểm tra hành lý.

"Shin Bet hoàn toàn có đủ khả năng để xác định danh tính tất cả phi công của hãng hàng không Dubai này chỉ trong vòng 5 phút, nhưng họ lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Phía Israel từng tin tưởng rằng hãng hàng không này đủ uy tín, nên họ đã không tiến hành rà soát trong những năm gần đây", Kênh 12 dẫn lời một quan chức giấu tên trong ngành hàng không.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Shin Bet đối với cáo buộc trên.

Trong khi đó, giới chức tại UAE và Ả Rập Xê Út vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc liên quan flydubai. Shin Bet và cơ quan tình báo Mossad của Israel được cho là đang phối hợp một cách tế nhị với các cơ quan tương ứng tại cả hai quốc gia này.

Ả Rập Xê Út xác nhận rằng cả cơ trưởng và cơ phó, những người đã được điều trị tại bệnh viện do chấn thương, đều đã lên đường tới Abu Dhabi (UAE) vào sáng 1.10 sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện, theo The Times of Israel.