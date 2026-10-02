Ông Trump dọa ‘trừng phạt nặng’ Iran nếu liên quan vụ flydubai

Khi được hỏi ngày 1.10 liệu Iran có đứng sau vụ flydubai hay không, ông Trump nói: "Dựa trên những gì tôi nghe được, tôi cho rằng câu trả lời là có, nhưng chúng tôi vẫn đang xem xét". Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có trả đũa nếu Iran chịu trách nhiệm, Tổng thống Mỹ nói: "Họ sẽ bị trừng phạt rất nặng".

Hiện chưa có kết luận chính thức cho thấy Iran liên quan vụ việc và Tehran chưa lên tiếng về cáo buộc này, theo AFP.

Tổng thống Donald Trump tại căn cứ Andrews, bang Maryland (Mỹ) ngày 1.10.2026 ẢNH: REUTERS

Chuyến bay FZ1073 của flydubai ngày 30.9 phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk (Ả Rập Xê Út) sau một vụ xô xát trong buồng lái. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết điều tra ban đầu cho thấy cơ phó đã tấn công cơ trưởng. Người này sau đó được chuyển sang UAE cùng một nhóm an ninh của nước này.

Tổng công tố UAE cho biết đã mở cuộc điều tra, trong đó xem xét khả năng vụ việc liên quan "hoạt động hoặc ý định khủng bố".

Flydubai xác nhận toàn bộ hành khách an toàn và cho biết một thành viên phi hành đoàn khác đã tiếp quản, đưa máy bay hạ cánh an toàn. Hãng cũng tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Israel trong thời gian điều tra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói cơ phó, một công dân Oman, có dấu hiệu bị cực đoan hóa và dường như có ý định tự sát. "Có vẻ như ông ta đã trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Đó là điều chúng tôi thu thập được từ thông tin cá nhân của ông ta", ông Netanyahu nói với Fox News.

Tuy nhiên, đánh giá này chưa phải kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra UAE. Theo Reuters dẫn 2 quan chức an ninh Israel, đánh giá ban đầu của phía Tel Aviv là cơ phó có thể đã hành động một mình.

Theo Kênh truyền hình i24NEWS, các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet cũng tham gia xác minh liệu có tổ chức hoặc quốc gia nào đứng sau vụ việc, trong đó có giả thuyết Iran liên quan. Israel cũng rà soát quy trình an ninh đã cho phép một phi công mang hộ chiếu Oman điều khiển chuyến bay đến nước này.

Ông Netanyahu cho biết cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar cùng một số hành khách đã khống chế được cơ phó, giúp ngăn máy bay gặp thảm họa. Tổng thống Israel Isaac Herzog sau đó cho biết 5 hành khách Israel tham gia khống chế nghi phạm sẽ được trao huân chương.

Theo Flightradar24, máy bay từng giảm độ cao rất nhanh trong thời gian xảy ra sự cố. Hành khách Miryam Shira Ohayon mô tả chiếc máy bay "gần như mất kiểm soát" khi sự việc diễn ra trên bầu trời Jordan. "Cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và về cơ bản là thực hiện một vụ tấn công tự sát trên máy bay", cô kể.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục ở mức cao. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 1.10, ông Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11.

The Wall Street Journal cũng đưa tin Mỹ đang xem xét tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có khả năng điều thêm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và hàng nghìn binh sĩ tới khu vực. Hiện chưa rõ lực lượng bổ sung sẽ thay thế hay tăng thêm so với lực lượng Mỹ đang triển khai.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Iran ngày 1.10 nói với Reuters rằng Tehran đang chuẩn bị phương án đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn.