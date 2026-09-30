Nghi cướp máy bay Flydubai nên Israel điều chiến đấu cơ khẩn, thực hư ra sao?

Theo dữ liệu của Flightradar24, chuyến bay FZ1073 bằng máy bay Boeing 737 ngày 30.9 đang trên đường đến Israel thì đổi hướng qua không phận Jordan về phía Ả Rập Xê Út. Máy bay phát tín hiệu khẩn cấp chung, sau đó chuyển sang mã cảnh báo thường được sử dụng trong trường hợp nghi có can thiệp bất hợp pháp. Hiện máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk ở tây bắc Ả Rập Xê Út, theo AP.

Hình ảnh từ Flightradar24 cho thấy một chuyến bay của hãng Flydubai đến Israel đã bị chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út vào ngày 30.9.2026

ẢNH: REUTERS

Flydubai xác nhận chuyến bay gặp sự cố và phải chuyển hướng, đồng thời cho biết toàn bộ hành khách đều an toàn. Hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng tín hiệu khẩn cấp được phát đi sau khi xảy ra xô xát trong buồng lái. Một quan chức khu vực khác cũng cho biết vụ việc dường như liên quan các phi công, song nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vẫn đang được làm rõ.

Lo ngại ban đầu về khả năng cướp máy bay khiến Israel điều động máy bay chiến đấu. Quân đội Israel cho biết Tham mưu trưởng Eyal Zamir sau đó đã tiến hành đánh giá tình hình cùng các sĩ quan cấp cao.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định vụ việc không được xem là một vụ cướp máy bay và tình hình đã được kiểm soát. Israel đang phối hợp để đưa các hành khách về nước.

Sự cố thu hút chú ý đặc biệt do máy bay hạ cánh tại Ả Rập Xê Út, quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Flydubai hiện khai thác các chuyến bay thường xuyên giữa Dubai và Tel Aviv. UAE và Israel bình thường hóa quan hệ từ năm 2020, khiến tuyến bay giữa 2 nước trở nên phổ biến hơn đối với du khách Israel.

Đây cũng không phải lần đầu một chuyến bay giữa UAE và Israel phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út. Hồi tháng 9.2025, một chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv từng chuyển hướng xuống Riyadh vì lý do y tế.

Các vụ chuyển hướng do vấn đề liên quan phi hành đoàn khá hiếm nhưng từng xảy ra. Năm 2022, 2 phi công Air France bị đình chỉ sau khi cãi vã trong buồng lái trên chuyến bay Geneva (Thụy Sĩ) - Paris (Pháp). Song, máy bay khi đó vẫn tiếp tục hành trình và hạ cánh theo kế hoạch.