Máy bay phản lực Anh rơi nổ tung, phi công thoát hiểm

Theo The Guardian ngày 23.9 dẫn lời các nhân chứng, chiếc máy bay Hawk T2 vừa cất cánh từ căn cứ RAF Valley ở phía tây đảo Anglesey thì gặp sự cố. Hai phi công kịp thoát khỏi máy bay bằng ghế phóng và được điều trị y tế. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Một chiếc máy bay Hawk T2 của Anh đang bay ở phía bắc xứ Wales hồi tháng 3.2023 ẢNH: AFP

Video ghi lại vụ việc cho thấy chiếc máy bay bay không ổn định trước khi 2 phi công phóng ghế thoát hiểm. Sau đó, máy bay lao xuống khu vực gần nhà dân và các công trình nông nghiệp, để lại một vệt khói trước khi phát nổ và tạo thành quả cầu lửa lớn.

"Một sự cố liên quan máy bay Hawk T2 của RAF, xuất phát từ căn cứ RAF Valley, đã xảy ra gần Anglesey. Cuộc điều tra đang được tiến hành", RAF cho biết trong một tuyên bố.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting viết rằng: "Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với các phi công. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin trong thời gian tới".

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Pencarnisiog, cách căn cứ RAF Valley chưa đầy 3 km. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đơn vị cấp cứu được triển khai tới hiện trường. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Bắc Wales cho biết đám cháy đã được khống chế, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực để phục vụ công tác ứng phó.

Ông Pete Bennett, một cư dân địa phương, kể với Wales Live rằng máy bay dường như gặp trục trặc ngay sau khi rời đường băng. "Ngay khi cất cánh đã xuất hiện một ngọn lửa màu cam", ông nói.

Theo nhân chứng, chiếc Hawk T2 sau đó tăng độ cao với góc lớn và chao đảo mạnh trước khi 2 tiếng nổ vang lên. Hai phi công phóng ghế thoát hiểm và dù của họ đều bung thành công. Máy bay sau đó rơi xuống đất, tạo ra "một bức tường lửa khổng lồ và khói đen".

Cảnh sát Bắc Wales cho biết 2 phi công đang được điều trị những vết thương nhẹ và chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng khác. Vụ tai nạn cũng khiến một số tuyến đường sắt trong khu vực phải tạm đóng, với xe buýt được bố trí thay thế giữa Bangor và Holyhead.

RAF Valley là nơi đặt Trường huấn luyện bay số 4 của không quân Hoàng gia Anh, chuyên đào tạo phi công chiến đấu trên các dòng máy bay Hawk T2 và Texan T1.