Ông Trump giải thích lý do Triều Tiên có vũ khí hạt nhân còn Iran thì không

Trả lời phóng viên ngày 29.9, ông Trump nói: "Ông Kim Jong-un là bạn tôi. Ông ấy thích Trump. Tôi cũng thích ông ấy". Tổng thống Mỹ nói thêm: "Chừng nào tôi còn tại vị, ông ấy sẽ ổn thôi. Các bạn biết tại sao không? Vì ông ấy tôn trọng tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12.6.2018 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trên cho thấy ông Trump tiếp tục nhấn mạnh quan hệ cá nhân với ông Kim trong lúc tìm cách nối lại đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, theo tạp chí Newsweek. Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ cho biết muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, đồng thời công khai thừa nhận nước này sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng kể.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump vẫn khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran hiện không có vũ khí hạt nhân nhưng duy trì chương trình làm giàu uranium.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận với 2 nước thu hút chú ý trong bối cảnh Mỹ đang vừa tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên và vừa tiếp tục gây sức ép lên Iran về chương trình hạt nhân cùng các vấn đề an ninh khu vực.

Ông Rajan Menon, giáo sư danh dự về quan hệ quốc tế tại Đại học Thành phố New York (Mỹ), cho rằng việc Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân là một thực tế, nhưng không thể trở thành tiền lệ để chấp nhận các quốc gia khác phát triển loại vũ khí này. "Nếu bạn ủng hộ việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, bạn không thể nói rằng điều đó là ổn chỉ vì họ đã có chúng rồi", ông Menon nói với Newsweek.

Theo ông Menon, việc Triều Tiên đã sở hữu năng lực hạt nhân cũng khiến mọi tính toán quân sự với Bình Nhưỡng trở nên khác biệt, do nguy cơ trả đũa trực tiếp nhằm vào Mỹ và các đồng minh.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển năng lực tên lửa. Theo giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản, Bình Nhưỡng ngày 20.9 phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực bờ biển phía đông.

Dù vậy, tín hiệu từ cả 2 phía về quan hệ cá nhân ông Trump - ông Kim vẫn tương đối tích cực. Giới chức Triều Tiên cho biết ông Kim còn "những ký ức và cảm xúc tốt đẹp" về ông Trump và mô tả quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo là "rất tốt". Tuy nhiên, Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa trực tiếp phản hồi đề xuất tổ chức một cuộc gặp mới, theo AFP.

Ông Trump và ông Kim từng gặp nhau 3 lần trong giai đoạn 2018 - 2019. Các cuộc tiếp xúc cấp cao khi đó tạo kỳ vọng về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa, nhưng cuối cùng không đạt được đột phá lâu dài.

Với Iran, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và khôi phục các biện pháp trừng phạt Iran. Hồi tháng 2, Mỹ và Israel đã phát động các đợt tấn công Iran. Hiện các bên vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp thông qua trung gian trong nỗ lực giải quyết xung đột, chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz.