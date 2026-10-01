Chuyến bay flydubai kinh hoàng: Ả Rập Xê Út từ chối máy bay Israel đến đón khách?

Một máy bay khác của flydubai chở các hành khách trên chuyến bay FZ1073 đến sân bay Ben Gurion ở Israel hôm 30.9 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 1.10 dẫn lời giới thạo tin cho hay Ả Rập Xê Út nhiều lần từ chối đề nghị của Israel về việc điều các máy bay đến chở hành khách, sau khi chuyến bay của Hãng hàng không flydubai trên đường đến Israel phải hạ cánh khẩn cấp ở Ả Rập Xê Út.

Chuyến bay số hiệu FZ1073 hôm 30.9 chở theo 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đi Israel. Phần lớn hành khách là người Israel.

Giữa chuyến bay, cơ phó người Oman bất ngờ đâm cơ trưởng Ấn Độ Smit Machchha và định lao máy bay xuống đất.

Tuy nhiên, cơ trưởng mở được cửa buồng lái và nhiều người lao vào ngăn chặn. Máy bay sau đó chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay khu vực Tabuk ở Ả Rập Xê Út.

Theo giới thạo tin, Israel đề nghị điều các "máy bay chiến đấu quân sự" đến để chở hành khách, gồm 2 hoặc 3 chiếc trực tiếp đến sân bay Tabuk, nhưng bị từ chối.

"Sau đó, họ muốn điều một máy bay thương mại đến, nhưng cũng bị từ chối", nguồn tin tiết lộ và cho biết thêm rằng việc liên lạc được thực hiện gián tiếp qua bên trung gian UAE.

Sau sự việc, các hành khách lên một máy bay khác của flydubai để tiếp tục hành trình đến Israel.

Hỗn loạn trên chuyến bay flydubai: Điều gì đã xảy ra?

Nguồn tin trên cho biết Ả Rập Xê Út đã thực hiện "nghĩa vụ quốc tế" và hỗ trợ các hành khách trên chuyến bay sau khi họ hạ cánh khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc tịch của những hành khách này không ảnh hưởng đến quyết định đó.

Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đối diện áp lực phải tham gia Hiệp định Abraham do Mỹ hậu thuẫn về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Riyadh khẳng định rằng họ sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không có con đường rõ ràng về việc công nhận Nhà nước Palestine.

Liên quan chuyến bay trên, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông sẽ trao giải thưởng anh hùng cho 4 công dân nước này vì đã giúp khống chế cơ phó trong chuyến bay trên.

"Các bạn đã chấp nhận rủi ro để cứu người khác và ngăn chặn một thảm họa kinh hoàng. Hôm nay, cả thế giới đã chứng kiến hình ảnh tuyệt đẹp và đầy lòng dũng cảm của xã hội Israel", theo ông Herzog.

Ông cũng ca ngợi cơ trưởng Machchha vì dù bị cơ phó đâm, ông vẫn cố gắng mở cửa buồng lái để hành khách và phi hành đoàn có thể cứu chiếc máy bay.

Trong khi đó, theo CNN, UAE thông báo đã mở cuộc điều tra nhằm xác định xem liệu vụ việc trên chuyến bay flydubai có liên quan "hoạt động khủng bố" hay có sự "lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước" hay không.