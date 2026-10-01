Những anh hùng ngăn cơ phó flydubai lao máy bay xuống đất

Phi công Smit Machchhar ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 1.10 dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khen ngợi phi công người đồng hương Smit Machchhar là một "người hùng" nhờ hành động phản ứng quyết liệt sau khi bị cơ phó tấn công và tìm cách lao máy bay xuống đất.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay FZ 1073 của Hãng hàng không flydubai (UAE) vào ngày 30.9. Chiếc Boeing 737 chở khoảng 174 hành khách từ sân bay quốc tế Dubai (UAE) đến sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Ả Rập Xê Út .

Cơ phó người Oman chưa rõ danh tính đã đâm cơ trưởng và có ý định lao máy bay xuống đất khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng, theo tờ The Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, cơ phó này đã bị cơ trưởng và hành khách ngăn chặn. Trong lúc giằng co, máy bay đã giảm độ cao đột ngột hơn 5.180 m "chỉ trong một giây".

Flydubai cho biết toàn bộ hành khách đều an toàn, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát vẫn chưa được xác định. Truyền thông cho biết 166 trong tổng số 174 hành khách là công dân Israel.

Viết trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi nói rằng "cơ trưởng Smit Machchhar là một anh hùng".

"Đối mặt với hiểm nguy tột cùng và dù bị thương, anh vẫn thể hiện lòng dũng cảm phi thường cùng quyết tâm sắt đá để bảo vệ tính mạng người khác. Sự dũng cảm của anh đã góp phần cứu sống hàng trăm người và ngăn chặn một thảm kịch lớn. Ấn Độ tự hào về cơ trưởng Machchhar. Xin cầu chúc anh sớm bình phục, lấy lại sức mạnh và luôn dồi dào sức khỏe", ông Modi viết thêm.

Thủ tướng Netanyahu cũng khen ngợi phi công Machchhar vì "lòng dũng cảm phi thường", với hành động chống trả dù bị thương và đã "ngăn chặn một thảm họa kinh hoàng trên không".

Bên cạnh đó, ông Netanyahu ca ngợi một hành khách "anh hùng" khác đã lao vào buồng lái giúp ngăn chặn viên cơ phó. Theo ông, đây là một thợ sửa ống nước người Israel.

Trong đoạn phim do văn phòng của ông Netanyahu công bố, vị Thủ tướng đã gặp gỡ các hành khách trên chuyến bay tại sân bay Tel Aviv và ôm một người đàn ông đang mặc chiếc áo dính đầy máu.

Ông Netanyahu cho biết mình được thông báo rằng người thợ sửa ống nước đã "xoay xở vào được buồng lái, nhìn thấy kẻ tấn công" và "chộp lấy hắn từ phía sau, kéo hắn lại, ngồi vào ghế lái rồi kéo cần điều khiển về phía sau", trong khi những người khác trên máy bay khống chế kẻ tấn công.

"Anh ấy buộc phải cứu họ và đã hành động với sự bình tĩnh, sáng suốt cùng lòng dũng cảm", nhà lãnh đạo Israel nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Netanyahu nói rằng những anh hùng này "đã ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11.9, bởi vì đó chính là kịch bản dường như đang diễn ra", ám chỉ vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 ở Mỹ.