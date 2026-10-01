Chi tiết mới vụ xô xát trong buồng lái, cơ phó của Flydubai nghi cố làm rơi máy bay

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi phi công người Ấn Độ Smit Machchhar vì hành động cứu hành khách sau khi anh bị đồng nghiệp đâm trong một vụ việc được cho là âm mưu cố tình làm rơi máy bay của Hãng Flydubai ngày 30.9. Hành khách và phi hành đoàn đã ngăn chặn thành công âm mưu làm rơi máy bay của cơ phó chuyến bay.

Vụ xô xát bắt đầu khi cơ phó đâm phi công chính và khiến chiếc máy bay lao xuống độ cao gần hơn 4.000 m trong chưa đầy 30 giây. Một người phát ngôn của ông Netanyahu nói với Reuters rằng dù đang nằm trên sàn buồng lái trong tình trạng bê bết máu, phi công Machchhar vẫn cố gắng kích hoạt cơ chế mở cửa buồng lái. Hành động này đã giúp hành khách và phi hành đoàn khống chế được cơ phó, đồng thời tạo điều kiện cho một tổ bay khác của Flydubai có mặt trên chuyến bay tiếp quản và hạ cánh máy bay xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út.

"Anh ấy đã cứu mạng 174 người, bao gồm cả công dân Israel và công dân các nước khác", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Các hành khách trên chuyến bay gặp sự cố an ninh nghiêm trọng của Hãng FlyDubai sau khi đến sân bay Ben Gurion ở Lod, gần Tel Aviv, Israel ngày 30.9 Ảnh: Reuters

Mỹ chính thức rút quân khỏi Iraq

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã kết thúc sứ mệnh tại Iraq vào ngày 30.9. Động thái này được các nhà lãnh đạo nước sở tại và Tổng thống Donald Trump hoan nghênh. Quân đội Mỹ đã được triển khai tới Iraq và Syria vào năm 2014 để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

IS đã bị đẩy lùi tại Iraq vào năm 2017 và tại Syria vào năm 2019, nhưng lực lượng liên minh vẫn tiếp tục ở lại để đối phó tàn dư. Vào năm 2024, Mỹ và Iraq đã nhất trí thu hẹp quy mô sứ mệnh, theo đó, quân đội Mỹ dần rút khỏi các căn cứ trên khắp cả nước và chỉ duy trì sự hiện diện tại khu vực tự trị Kurdistan ở miền bắc.

Các quan chức cấp cao Iraq tại buổi lễ tại Baghdad ngày 30.9 đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq Ảnh: Reuters

"Hôm nay là thắng lợi của Mỹ, thắng lợi của Iraq và là thắng lợi quyết định trước IS. Tôi đã đứng trước lựa chọn ở lại hay rút đi, và tôi cảm thấy chắc chắn rằng đã đến lúc nước Mỹ phải trở về nhà", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Tình báo Anh cảnh báo học giả chuyện hợp tác với viện công nghệ Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh

Cơ quan tình báo nội địa của Anh MI5 ngày 30.9 đưa ra một cảnh báo hiếm hoi, khuyến cáo các học giả không hợp tác với một viện công nghệ của Trung Quốc vì viện này tài trợ cho các nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực gián điệp của Bắc Kinh.

Cơ quan này cho biết họ đã phát hiện "mối liên hệ rất chặt chẽ" giữa Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc (CGTRI) và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. MI5 kêu gọi các cơ sở giáo dục tại Anh rà soát ngay lập tức mọi hoạt động hợp tác đang diễn ra hoặc đã được lên kế hoạch với viện này, đồng thời tham vấn ý kiến pháp lý. MI5 cho hay hơn 100 học giả có liên hệ với Anh đã tham gia vào các dự án do Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tài trợ thông qua CGTRI, teong các lĩnh vực như AI, an ninh mạng, hệ thống thông tin liên lạc bí mật và kỹ thuật giấu tin.

Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của MI5, gọi đó là những điều "hoang đường và hoàn toàn bịa đặt". "Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ như vậy và đã gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới phía Anh", người phát ngôn đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP.

Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch cắt giảm 20% tướng lĩnh

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận kế hoạch cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc, đồng thời tuyên bố sẽ không dung thứ cho những người "để râu rậm rạp, lập dị hay yếu đuối" trong quân đội nước này.

Theo The Guardian sáng 1.10, ông Hegseth bác bỏ các báo cáo về tình trạng sa sút tinh thần trong quân đội Mỹ là thông tin sai lệch.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu ngày 30.9 Ảnh: Reuters

Google hạn chế quyền truy cập mô hình AI mới vì lo ngại an toàn

Theo AFP sáng 1.10, Google thông báo sẽ tạm thời chưa công bố rộng rãi mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ nhất của mình, thay vào đó, hãng chỉ cung cấp Gemini 4 Argon cho một nhóm chuyên gia an ninh mạng đã qua sàng lọc để ngăn chặn nguy cơ bị tin tặc lạm dụng.

"Việc triển khai an toàn các năng lực tiên tiến ở cấp độ này đòi hỏi một quy trình theo từng giai đoạn", kiến trúc sư trưởng về AI của Google Koray Kavukcuoglu viết trong bài đăng trên blog giới thiệu mô hình này.

Logo Google tại trụ sở của công ty ở New York, Mỹ Ảnh: Reuters

Google cho biết họ đang chủ động cho phép chính phủ Mỹ tiếp cận sớm mô hình này và sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ những người thử nghiệm trước khi phát hành rộng rãi.

Cách triển khai thận trọng này tương đồng với chiến lược của Anthropic, công ty hiện vẫn giới hạn quyền truy cập vào mô hình tiên tiến nhất của mình là Claude Mythos Preview cho một số ít các tổ chức đáng tin cậy.