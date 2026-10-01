Băng biển Nam Cực chạm mức thấp thứ ba trong lịch sử

Theo Trung tâm dữ liệu tuyết và băng quốc gia Mỹ, năm nay băng biển đạt mức lớn nhất vào ngày 14.9, nhưng vẫn ít hơn khoảng 1 triệu km2 so với diện tích cực đại trung bình trong nhiều năm. Phần diện tích thiếu hụt này tương đương gần gấp đôi diện tích Tây Ban Nha, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 30.9.

Chim cánh cụt trên băng ở Nam Cực Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, 4 năm gần đây cũng là 4 năm ghi nhận diện tích băng biển mùa đông thấp nhất trong lịch sử quan trắc. Các chuyên gia nhận định hiện tượng El Nino có thể góp phần làm thay đổi hướng gió và đường đi của các hệ thống bão quanh Nam Cực, khiến băng biển bị phá vỡ hoặc khó hình thành tại một số khu vực. Tuy vậy, TS Phil Reid, thuộc Cục Khí tượng Úc, đánh giá xu hướng ít băng vẫn đáng lo ngay cả khi loại trừ ảnh hưởng của El Nino. "Cuối cùng, các định luật nhiệt động lực học sẽ thắng. Nếu nước quá ấm, sẽ không có nhiều băng biển", ông nói.

Băng biển thu hẹp khiến mặt biển hấp thụ nhiều nhiệt hơn, làm nước ấm lên và gia tăng tác động lên các thềm băng ven lục địa. Khi những "tấm chắn" này suy yếu, các sông băng trên đất liền có thể chảy ra đại dương nhanh hơn, góp phần làm mực nước biển toàn cầu dâng cao. Băng biển Nam Cực còn là môi trường sống quan trọng của tảo, nhuyễn thể và nhiều loài động vật, trong đó có chim cánh cụt hoàng đế - loài phụ thuộc vào băng để sinh sản và nuôi con. Các nhà khoa học cảnh báo Nam Cực có thể tiếp tục trải qua một mùa hè ít băng.