Cá mập bơi lạc thu hút hơn 600.000 du khách ở Hàn Quốc

Theo báo The Guardian ngày 29.9, các chuyên gia nói rằng một con cá mập đồng (bronze whaler) có thể đã bơi theo con mồi từ biển vào kênh và không tìm được đường ra.

Cá mập này lần đầu được phát hiện vào ngày 18.9 và trong 10 ngày, khu công viên quanh con kênh đã ghi nhận hơn 600.000 lượt khách đến xem con cá mập hiếm gặp, so với mức 2.000 người/ngày vào các dịp lễ thông thường. Con vật được người dân đặt biệt danh là Bukang-i" (kết hợp giữa tên khu cảng Bắc ở Busan và hậu tố gọi tên thân mật trong tiếng Hàn).

Nhiều du khách đến Busan (Hàn Quốc) để chứng kiến con cá mập đồng bơi lạc vào kênh ẢNH: TÀI KHOẢN X CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ BUSAN

Chính quyền Busan thậm chí đã phong cho chú cá mập danh hiệu đại sứ quảng bá danh dự với tên gọi "Shafluencer" (tạm dịch: cá mập có sức ảnh hưởng), sau khi 91% người tham gia khảo sát trên mạng xã hội ủng hộ ý tưởng này. Thị trưởng Busan Chun Jae-soo khen ngợi con vật "rất đẹp và có tố chất của 1 ngôi sao".

Tuy nhiên, do không quan sát thấy con cá mập ăn gì kể từ khi xuất hiện, giới chức lo ngại sức khỏe của nó sẽ suy giảm. Yonhap đưa tin lực lượng tuần duyên Busan đã huy động 5 tàu chuyên dụng để phun nước nhằm lùa cá mập ra khu vực cửa biển. Dù vậy, nỗ lực giải cứu trong ngày 29.9 đã thất bại khi Bukang-i liên tục bơi luồn lách qua phía sau các đuôi tàu để né tránh.

Giới chức trách cho biết sẽ tạm dừng chiến dịch giải cứu cá mập và quay trở lại trong vài ngày, sau khi thiết kế xong tấm lưới chuyên dụng để lùa cá mập trở về biển. Truyền thông cho hay nhiều người cũng đã tranh thủ đến công viên để tạm biệt con cá mập.