Mỹ: Cá mập trắng lớn chưa từng thấy xuất hiện gần bãi tắm đông khách

Con cá mập trắng có tên Contender ảnh: OCEARCH

Con cá mập trắng được đặt tên "Contender", với chiều dài gần 4,3 m và cân nặng khoảng 750 kg, tức đạt kích thước lớn nhất trong các cá thể cá mập được ghi nhận từ trước đến nay ở Đại Tây Dương, theo trang Travel Host hôm 21.3.

Các nhà nghiên cứu của OCEARCH, tổ chức nghiên cứu sinh vật biển phi lợi nhuận tại Mỹ, gọi cá mập Contender là một trong những mẫu vật quan trọng nhất từng được gắn thiết bị theo dõi. Họ hy vọng việc theo dõi cá thể trên có thể mang lại dữ liệu quý hiếm về tập tính của loài cá mập trắng.

Lần gần nhất thiết bị gắn trên cơ thể cá mập trắng Contender phát ra tín hiệu là ngoài khơi bờ biển gần thành phố St. Augustine, dọc theo bờ biển đông bắc của bang Florida. Tín hiệu chỉ được phát khi vây lưng cá mập nổi lên mặt nước.

Khu vực trên đặc biệt đông đúc trong giai đoạn nghỉ xuân hằng năm ở Mỹ, với các bờ biển đầy người khi nhiệt độ ấm lên.

Vì thế, việc một con cá mập khổng lồ xuất hiện gần đó là điều khá nguy hiểm, dù các nhà nghiên cứu OCEARCH khẳng định cá mập như Contender thường bơi cách bờ nhiều km và hiếm khi gây nguy hiểm cho người tắm biển.

Về lý do đằng sau sự lộ diện của cá mập Contender, các nhà nghiên cứu giải thích loài cá mập trắng khổng lồ thường di chuyển xuống phía nam của Đại Tây Dương để tìm đến vùng nước ấm vào mùa đông. Đến cuối đông và đầu xuân, chúng bắt đầu hành trình bơi dọc khu vực đông nam nước Mỹ.

Và bang Florida, với nhiệt độ dễ chịu và nguồn thức ăn dồi dào, trở thành điểm dừng chân quan trọng trên tuyến di cư này.

Kỳ nghỉ xuân ở Mỹ thường diễn ra vào đầu tháng 3 đễn giữa tháng 4 hằng năm.