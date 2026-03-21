Cổ vật La Mã gây tranh cãi về người châu Âu đầu tiên đến châu Mỹ

Cổ vật được tìm thấy bên trong một ngôi mộ chưa từng được khám phá trước đó ảnh: unm.edu

Các nhà khảo cổ đã tìm được một cổ vật La Mã dưới dạng đầu tượng nhỏ bằng đất nung, khắc họa khuôn mặt người đàn ông có râu, mang đặc điểm rõ nét của châu Âu, nằm bên trong một ngôi mộ ở Mexico.

Cổ vật có tên là Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca, được tìm thấy năm 1933 bên trong một mộ phần thời tiền Tây Ban Nha dưới những tầng lớp nền còn nguyên vẹn, cho thấy nó chưa từng bị phát hiện sau khi chôn cất.

Giới chuyên gia nói rằng những đặc điểm trên khuôn mặt, kiểu râu và kỹ thuật chế tác cổ vật có sự tương đồng với các đồ tạo tác xuất phát từ vùng Địa Trung Hải cổ đại hơn là theo truyền thống bản địa Trung Mỹ.

Vào thập niên 1930, nhà khảo cổ học người Đức Bernard Andreae từng kết luận rằng hiện vật trên "không nghi ngờ gì thuộc về La Mã", cụ thể là vào thời của triều đại Severus của Đế chế La Mã, khoảng năm 200 sau Công nguyên.

Kết quả kiểm tra bằng kỹ thuật xác định niên đại dựa trên phát quang nhiệt đã cho kết quả ủng hộ nguồn gốc cổ xưa, cho thấy hiện vật phải có mặt trước thời điểm người châu Âu tiếp xúc với châu Mỹ.

Còn ngôi mộ được xác định có niên đại vào cuối thế kỷ 15, chỉ vài năm trước khi nhà thám hiểm nổi tiếng người Tây Ban Nha Hernán Cortés đặt chân đến Tân Thế giới. Điều này càng khiến khó giải thích bằng cách nào một đồ vật từ thời La Mã cổ có thể xuất hiện tại đây.

Một giả thuyết được đưa ra là có lẽ người La Mã mới là người tìm ra châu Mỹ hơn 1.000 năm trước ông Columbus.

Sau một thời gian, phát hiện từ năm 1933 một lần nữa khuấy động dư luận sau khi được trang Arkeonews đưa tin trong tuần này.

Tuy nhiên, nhiều nhà khảo cổ hiện vẫn giữ thái độ thận trọng, cảnh báo rằng những tuyên bố khác với ghi nhận trong lịch sử cần phải có bằng chứng mạnh mẽ hơn.