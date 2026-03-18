Thiên thạch 7 tấn rực cháy và nổ tung trên bầu trời Mỹ

Hạo Nhiên
18/03/2026 13:56 GMT+7

Một thiên thạch nặng 7 tấn lao qua bầu trời Cleveland (bang Ohio, Mỹ) với vận tốc 72.420 km/giờ vào sáng 17.3 (giờ địa phương) trước khi nổ tung và tạo ra sóng xung kích tại Mỹ.

Thiên thạch 7 tấn nổ tung trên bầu trời nước Mỹ: Chuyện lạ không thể tin được - Ảnh 1.

Ảnh chụp quả cầu lửa vào sáng 17.3 ở vị trí tại Pittsburgh (bang Pennsylvania)

Ảnh: ap

Thiên thạch đi vào khí quyển trái đất khoảng 9h sáng 17.3 (giờ địa phương). Mặc dù khi đó trời đã sáng, nhiều người ở các bang ngoài Ohio vẫn thấy được một quả cầu lửa sáng rực lao xuyên bầu trời.

AP hôm nay 18.3 dẫn thông báo của Hiệp hội Thiên thạch Mỹ cho biết đã nhận được trình báo trải rộng từ bang Wisconsin đến Maryland. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sau đó đã đưa ra thông tin chính thức về vụ việc.

Người phát ngôn NASA Bill Cook xác nhận quả cầu lửa gây náo động nhiều bang là một thiên thạch lao xuống trái đất. Ông nói đùa rằng "vừa thức giấc thì cảm giác như trời sập".

Theo ông Cook, thiên thạch này có đường kính khoảng 2 m, nặng 7 tấn, lao xuống với vận tốc 72.420 km/giờ.

Quả cầu lửa được phát hiện đầu tiên ở độ cao 80 km phía trên Hồ Erie, gần thành phố Lorain của bang Ohio. Quả cầu di chuyển hơn 55 km qua tầng khí quyển trên trước khi nổ tung bên trên khu vực Valley City, phía bắc Medina, khiến nhiều người hoảng sợ vì tưởng có biến.

Vào thời điểm vỡ giữa không trung, thiên thạch giải phóng năng lượng tương đương 250 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra một tiếng nổ lớn và phóng thích sóng xung kích lan rộng khắp miền bắc Ohio.

Nhà khí tượng học Brian Mitchell của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho hay có thể tồn tại một số mảnh nhỏ rơi xuống đất sau vụ nổ, nhưng phần lớn thiên thạch đã bị thiêu rụi trong khí quyển.

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 17.000 thiên thạch rơi xuống trái đất.

NASA cũng lưu ý rằng phần lớn các thiên thạch nhỏ hơn kích thước một sân bóng đá sẽ bị thiêu rụi trong bầu khí quyển, và hiếm hoi mới gây ra các vụ nổ trên không.

Khám phá thêm chủ đề

thiên thạch ohio bầu trời Mỹ
