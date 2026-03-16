Malaysia: Ba người bị điện giật chết vì trộm dây cáp điện

Cảnh sát thành phố iPoh cho biết đã tìm được thi thể 3 người đàn ông tại một bãi đất trống ở Taman Rapat Perdana hôm 16.3 ảnh: afp

Truyền thông Malaysia dẫn lời Cảnh sát trưởng Muhammad Najib Hamzah ở Ipoh cho biết phía cảnh sát đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 10 giờ sáng 16.3 trình báo về một vụ nghi trộm cáp điện.

"Cảnh sát đã phát hiện thi thể của 3 người đàn ông, được cho là đã bị điện giật gây tử vong trong lúc tìm cách cắt cáp trên một cột điện", vị cảnh sát trưởng phát biểu trong thông cáo gửi đến truyền thông trong nước.

Các thi thể này đã được đưa đến tổ pháp y của bệnh viện Raja Permaisuri Bainun của thành phố để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên tử vong.

Ông Muhammad Najib nói thêm vụ việc đang được điều tra theo Điều 379/511 của Bộ luật Hình sự liên quan đến âm mưu trộm cắp.

"Trường hợp này cũng được phân loại là có liên quan đương sự đột tử trong khi chờ kết quả điều tra thêm", theo đại diện phía cảnh sát.

Cảnh sát trưởng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào hành vi trộm cắp, vì điều này không chỉ trái pháp luật mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Giới hữu trách kêu gọi những người biết về vụ việc hãy nhanh chóng cung cấp thông tin cho cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra.

Trong một diễn biến khác, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia đã đề xuất với Bộ Nội vụ nước này nhanh chóng sửa đổi luật nhằm nâng khung hình phạt đối với những kẻ trộm dây cáp trên các tuyến tàu điện ngầm MRT, theo Free Malaysia Today.

Một ngày trước, công ty Prasarana Malaysia Bhd thông báo cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm dính líu vụ trộm dây cáp trên tuyến tàu điện ngầm MRT Putrajaya hồi đầu tháng 3.

Hậu quả là vụ trộm đã khiến dịch vụ trên tuyến này bị gián đoạn suốt 3 ngày để công ty tìm cách khắc phục.