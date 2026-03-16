Tìm ra mảnh ghép còn thiếu cho lời giải về nguồn gốc sự sống?

Hạo Nhiên
16/03/2026 10:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Canada) có lẽ đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu nhằm tìm ra lời giải cho một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học: bằng cách nào sự sống bắt đầu ở trái đất.

Hình ảnh về sự sống cổ đại bên dưới ống kính hiển vi

Hình ảnh về sự sống cổ đại bên dưới ống kính hiển vi

ảnh: đại học cao đăng london

Nhiều nhà khoa học cho rằng nguồn gốc sự sống bắt đầu từ đáy biển sâu, gần những nơi phun thủy nhiệt vốn phóng thích nhiệt và những dòng chất lỏng giàu khoáng chất từ bên dưới vỏ trái đất. Những môi trường này có thể đã cung cấp năng lượng và vật liệu thô cho các phản ứng hóa học sơ khai.

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn còn để ngỏ. Không có ánh sáng mặt trời, bằng cách nào những dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt dưới dạng sử dụng được của carbon và nitơ, được tạo ra với lượng đủ để nuôi dưỡng những dạng sống đầu tiên?

Để tìm ra câu trả lời, tác giả Long Li và các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu các lõi đá được lấy từ độ sâu khoảng 200 m bằng cách khoan vào lớp vỏ đại dương ở Biển Đông.

Kết quả phân tích của họ tiết lộ những dấu hiệu của một quy trình gọi là khử nitơ phi sinh học (ANR), trong đó các khoáng chất đóng vai trò chất xúc tác để chuyển đổi nitơ thành những dạng có thể tham gia vào các phản ứng hóa học.

Đội ngũ nghiên cứu kết luận rằng phản ứng ANR nhiều khả năng đã tạo ra các dưỡng chất cần thiết cho sự sống khai sinh trên trái đất.

Ông Li cho hay phát hiện trên đã mang đến mảnh ghép cuối cùng cho phản ứng đầu tiên của nguồn sống sự sống. "Các nhà khoa học đã tìm kiếm phản ứng này trong một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng thuyết phục cho thấy nó đang diễn ra trên trái đất, và có lẽ đã từng xảy ra vào thời điểm địa cầu còn ở giai đoạn sơ khai", theo tác giả báo cáo.

Một sản phẩm quan trọng của quá trình này là amoni. Theo chuyên gia Li, amoni đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp phi sinh học các hợp chất hữu cơ, vốn là những khối xây dựng phân tử cần thiết cho sự hình thành các dạng sống sớm nhất.

Cuộc nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Nature Communications.

Tin liên quan

Trái đất quay chậm chưa từng thấy sau hàng triệu năm và hậu quả đang đến

Báo cáo mới đã đưa ra kết luận ngược lại với cảm giác của nhiều người vốn cho rằng ngày đang trôi qua nhanh hơn, và nguyên nhân đến từ mực nước biển dâng cao đáng kể trên trái đất.

Thời tiết không gian có thể cản trở tín hiệu từ người ngoài hành tinh

Bản đồ 3D lớn nhất về vũ trụ, với những cấu trúc ẩn từ thuở sơ khai

Khám phá thêm chủ đề

nguồn gốc sự sống sự sống cổ đại Biển Đông
