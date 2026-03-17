Phát hiện thành phố thất lạc thời Trung cổ giữa rừng sâu

Bảo Hoàng
17/03/2026 11:16 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện tàn tích một thành phố thời trung cổ bị thất lạc nằm sâu trong một khu rừng ở Ba Lan.

Fox News ngày 16.3 đưa tin nhóm khảo cổ đã phát hiện tàn tích của Stolzenberg, một thành phố thời Trung cổ dường như đã suy tàn vào thế kỷ 14 - 15. Thành phố này nằm tại vùng biên giới lịch sử giữa Pomerania và Neumark – khu vực từng xảy ra tranh chấp gay gắt giữa Đức và Ba Lan trong quá khứ.

Dựa trên các nguồn sử liệu, nhóm khảo cổ ban đầu nắm được tàn tích của Stolzenberg nằm tại ngôi làng Slawoborze ngày nay ở Ba Lan, tuy nhiên không nắm rõ vị trí chính xác. Khi khảo sát sâu hơn trong khu rừng ở Slawoborze, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các lũy đất khổng lồ và một hào nước sâu hơn 5 m.

Nhóm khảo cổ đo đạc tại khu vực phát hiện tàn tích thành phố Stolzenberg ở khu rừng Ba Lan

ẢNH: BỘ VĂN HÓA VÀ DI SẢN QUỐC GIA BA LAN

Kết quả khảo sát địa vật lý đã xác nhận sự tồn tại của một quảng trường chợ hình chữ nhật và hệ thống đường sá dẫn đến cổng thành. Đây là cấu trúc điển hình của các đô thị Trung cổ ở khu vực thời điểm đó.

Chuyến khảo cổ cũng đã khai quật được hơn 400 hiện vật, gồm tiền bạc, khóa thắt lưng thời Trung cổ. Một số mảnh đạn có niên đại khoảng thế kỷ 17 - 18 cũng được phát hiện.

Dù được quy hoạch bài bản, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều lô đất đô thị vẫn chưa kịp xây dựng. Điều này cho thấy Stolzenberg đã sụp đổ ở giai đoạn tương đối sớm, có thể là vào thế kỷ 14 hoặc 15.

Nhóm khảo cổ đã dựa vào dữ liệu sử đồ để xác định thành phố cổ Stolzenberg

ẢNH: BỘ VĂN HÓA VÀ DI SẢN QUỐC GIA BA LAN

Nhà khảo cổ Marcin Krzepkowski, dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nhận định có nhiều nguyên nhân khiến thành phố như Stolzenberg bị bỏ hoang, có thể đến từ việc thay đổi lộ trình thương mại, sự cạnh tranh của các đô thị lân cận, cho đến thiên tai như lũ lụt khiến cư dân phải di dời đi nơi khác thuận tiện hơn.

Dù đã đạt được những bước tiến lớn, nhóm nghiên cứu cho biết họ vẫn đang ở "điểm bắt đầu của hành trình". Mục tiêu tiếp theo là xác định vị trí của tòa thị chính và nhà thờ, đồng thời tiến hành phân tích sinh học để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống của cư dân Stolzenberg thời xưa.

Tranh cãi manh mối 'thành phố ngầm' sâu dưới kim tự tháp Giza

Trong chương trình podcast tuần trước, nhà khoa học Filippo Biondi giải thích những phát hiện về công trình được đồn đoán là 'thành phố ngầm' thuộc về một nền văn minh lâu đời, nằm bên dưới kim tự tháp Giza.

