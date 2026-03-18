Phát hiện hành tinh bốc mùi trứng thối?

Hành tinh L 98-59 d theo mô phỏng của NASA ảnh: nasa

Hành tinh ngoài hệ mặt trời được đề cập có tên L 98-59 d, hiện xoay quanh một ngôi sao đỏ cỡ nhỏ, cách trái đất khoảng 35 năm ánh sáng.

Dữ liệu từ kính James Webb cho thấy hành tinh này lớn gấp 1,6 lần kích thước trái đất và khối lượng đặc biệt thấp. Khí quyển của hành tinh tràn ngập khí hydrogen sulfide, loại hợp chất có gốc lưu huỳnh, bốc mùi trứng thối đặc trưng.

Trong điều kiện thông thường, L 98-59 d có thể được xếp vào nhóm hành tinh đá có khí quyển giàu hydro hoặc nhóm "hycean", chỉ những thế giới được bao phủ bởi đại dương.

Tuy nhiên, hành tinh trên lại không phù hợp với bất kỳ phân loại nào hiện có, buộc các nhà khoa học phải đề xuất một nhóm hành tinh mới chứa đầy phân tử lưu huỳnh nặng.

"Phát hiện mới cho thấy danh mục phân loại hiện được các nhà thiên văn học sử dụng để mô tả các hành tinh cỡ nhỏ có lẽ quá đơn giản. Trong khi khó có khả năng tồn tại sự sống, L 98-59 d phản ánh mức độ đa dạng rộng lớn của những thế giới nằm ngoài hệ mặt trời", Space.com hôm 17.3 dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Harrison Nicholls của Đại học Oxford (Anh).

Những đại dương sôi trào dung nham

Ông Nicholls và các đồng sự đã sử dụng những mô phỏng máy tính hiện đại để kể lại câu chuyện lịch sử gần 5 tỉ năm của L 98-59 d. Kế đến họ so sánh những mô hình này với dữ liệu kính viễn vọng trên thực tế để tái dựng lại những gì xảy ra bên dưới bề mặt hành tinh.

Kết quả cho thấy L 98-59 d nhiều khả năng có lớp phủ manti bằng silicat nóng chảy tương tự dung nham trên trái đất, và một đại dương dung nham bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh.

Sự tồn tại của đại dương dung nham khổng lồ cho phép hành tinh tích trữ lượng lớn lưu huỳnh trong thời gian dài, trước khi phóng thích vào khí quyển qua hàng tỉ năm.

Điều này giải thích sự hiện diện của khí sulfur dioxide và các hợp chất lưu huỳnh khác do kính James Webb phát hiện.

Dung nham cũng có thể giúp hành tinh giữ lại khí quyển giàu hydro và lưu huỳnh, ngăn chặn những loại khí này bị thổi bay ra ngoài không gian dưới tác động của bức xạ từ sao trung tâm, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Astronomy.